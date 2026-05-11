POR PRIMERA VEZ TURISTAS VEN Y FILMAN A UN YAGUARETE EN LOS ESTEROS DEL IBERA

Este fin de semana, desde la Red Yaguareté se dio a conocer un hecho histórico para la región, en el marco de la conservación del yaguareté. Por primera vez, turistas observaron y filmaron a un ejemplar en la Reserva Provincial Iberá.

Fue en uno de los senderos de uso público del lugar. Se trata del joven macho nacido hace año y medio en San Alonso, apodado «Ombú» y que en su proceso de dispersión ha llegado a la zona más turística de los Esteros del Iberá.

Como indican los expertos, el yaguareté no tiene ningún interés en meterse con las personas, y así como se aprecia en las imágenes, se aleja al monte sin apuro ni preocupación. Estaba sentado en el sendero cuando la pareja que lo cruzó llegó al lugar.

Corrientes es la única provincia de Argentina en la que la especie está creciendo, aumentando su número de individuos y su área de distribución. Esto ocurre luego de más de medio siglo de haberla extinguido a fuerza de balas y el siguiente programa de reintroducción de la Fundación Rewilding Argentina.

«En el resto de las provincias, la situación sigue siendo de retroceso, los yaguaretés siguen perdiendo territorio y la vida, porque las balas siguen imponiéndose», explicaron desde la organización.