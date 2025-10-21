SECUESTRARON UNA CAMIONETA ROBADA EN BUENOS AIRES QUE CIRCULABA CON PATENTE ADULTERADA Y PAPELES FALSOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de Investigaciones detectó el rodado con numeraciones adulteradas y documentación trucha. El conductor fue notificado por encubrimiento.

Esta mañana, agentes de la División Sustracción Vehicular realizaron un operativo en avenida 9 de Julio al 2800 aproximadamente donde encontraron una camioneta con patentes cambiadas y documentos falsos.

El vehículo, una Peugeot Hoggar, llamaba la atención por irregularidades visibles en sus chapas y numeraciones. Al verificar los datos en el sistema de la DNRPA, descubrieron que el número de motor y el chasis estaban adulterados y que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

El conductor de 25 años, presentó documentación apócrifa e intentó justificar la tenencia del vehículo, pero todo fue rápidamente desmentido por los peritajes.

La Fiscalía interviniente ordenó el secuestro del rodado y la notificación del implicado por encubrimiento, quien continuará en libertad mientras avanza la investigación.

