PINTURA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ

Colaborando con las instituciones religiosas, el Centro de Gestión Municipal del Barrio La Paz gestionó ante la Secretaría de Obras Públicas la pintura de la Iglesia Nuestra Señora de Itatí, ubicada en el Barrio Sarmiento.

Este acompañamiento refleja el compromiso permanente de la gestión municipal del intendente Pío Sander con las instituciones y con las necesidades de la comunidad.

Esta querida iglesia, lugar de encuentro y fe para muchos vecinos, se prepara con alegría para vivir este domingo una jornada muy especial : la confirmación de un grupo de niños que, tras dos años de preparación, recibirán este importante sacramento.

Que esta renovación embellezca la casa del Señor y sea motivo de celebración para toda la comunidad de fe.

