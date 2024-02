SECUESTRAN UN ARMA DE FUEGO Y $100.000

INFORME POLICIAL:

SECUESTRO: (1) arma de fuego, marca “Galamd”, calibre 22; (4) cartuchos calibre 22; la suma de ($100.000,00); (1) celular marca IPhone; varias prendas de vestir ultimadas al momento del ilícito.

SÍNTESIS: Relacionado al ilícito ocurrido en Av. Rivadavia y Calle 17, que damnifica al Sr. C A (41), quien se dedica al reparto de carne, cuando al subir a su Camión MARCA Ford, modelo Cargo 915, color blanco, con recaudación de aprox. $7.500.000, de forma inesperada dos masculinos que circulaban en un automóvil color rojo, se le aproximaron sacando una pistola calibre 9mm y efectuara varios disparos, impactando en los vidrios del rodado, para luego darse a la fuga con parte de la recaudación.

En el lugar se aboco a sus tareas específicas personal de la Seccion Rastros, arrojando positivo la huella para el ciudadano C.M.E (25)

Continuando con las tareas investigativas, personal de esta División Delitos Contra la Propiedad, haciendo uso de herramientas judiciales logro identificar al otro autor del ilícito como C.H.O alias “PUCHIN”.

En la fecha Conforme decretos fundados N° 07 y 08, expedido por el Juzgado de Garantias N° 03 a solicitud del equipo Fiscal N° 02, con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Especiales (C.O.E.), se realizaron dos allanamientos en la cuidad de Resistencia (domicilios de C. y C.), donde se logró el secuestro de varias prendas.

De manera inmediata en Barrio Primavera – Resistencia se procede a la demora de C.. Seguidamente en el Barrio 6 de Septiembre – Resistencia se visualizó a C., quien intenta darse a la fuga con un arma de fuego en su mano, hacia un terreno sin delimitación, ingresando a una construcción pequeña “RANCHO”, logrando la demora del mismo; en virtud a que se agrupo gran cantidad de personas en el lugar, entre familiares y amigos, quienes intentaban entorpecer el procedimiento policial, por lo tanto la instrucción se trasladó hasta canal 16 y Avenida Hernandarias, donde en poder de C. se procedió al secuestro de (1) arma de fuego, marca “Galamd”, calibre 22; (4) cartuchos calibre 22; la suma de ($100.000,00); (1) celular marca IPhone.

Continúan las tareas investigativas, con la finalidad de lograr más secuestros de interés en la causa. Prosiguen diligencias de rigor. Ampliare.

Fiscalizador del procedimiento Crio. Ppal. Pol. Sosa Rolando Daniel – jefe Dpto Investigaciones Complejas Metropolitana

Atte. Crio Pol PELIZARDI Ricardo Raul – Jefe División Delitos Contra la Propiedad

Relacionado