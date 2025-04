SECHEEP INSISTE EN LA INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO NACIONAL PARA OPTIMIZAR EL COSTO DE LA ENERGÍA Y FORTALECER EL USO EFICIENTE DESDE EL HOGAR

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El Gobierno provincial, a través de Secheep, renueva su invitación a los usuarios chaqueños para que se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), una herramienta que permite reducir el impacto de los incrementos en el costo de la energía mayorista dispuestos por el Gobierno nacional.

Actualmente,más de 90.000 hogares en la provincia aún no se encuentran registrados en el RASE. Muchos de ellos figuran en la categoría N1 (usuarios de altos ingresos) no por su situación económica real, sino por no haber completado el trámite de inscripción, lo que los excluye del beneficio NACIONAL.

Desde Secheep, se recuerda que, al inscribirse, los hogares pueden ser recategorizados como N2 (ingresos bajos) o N3 (ingresos medios), accediendo así a mayores niveles de subsidio y reduciendo significativamente el monto de sus facturas eléctricas.

Es muy importante que quienes todavía no iniciaron el trámite, puedan hacerlo. Si bien con el Descuento Verano el ahorro fue de hasta un 29%, con la inscripción al subsidio nacional ese porcentaje puede ser aún mayor”, expresó el presidente de Secheep, José Bistoletti.

Verificar los datos: un paso clave.

Se recomienda a los usuarios verificar cuidadosamente los datos cargados al completar el formulario, ya que errores en la información pueden demorar o impedir la aprobación del beneficio.

Uno de los errores más frecuentes es confundir el número de cliente con el número de suministro, lo que puede generar rechazos en la gestión del subsidio nacional.

Cómo realizar el trámite?

La inscripción al subsidio se realiza de forma digital, a través de:

– La web: www.argentina.gob.ar/subsidios

– La App «Mi Argentina»

Allí, además de inscribirse, los usuarios pueden actualizar su información, modificar el domicilio o declarar cambios en la situación económica del grupo familiar.

¿Qué necesitás para completar el formulario?

– DNI del titular (último ejemplar)

– CUIL de todos los integrantes del hogar

– Boleta del servicio de energía eléctrica

– Información sobre los ingresos mensuales de cada conviviente

– Un correo electrónico de contacto

Al finalizar, el sistema genera un código de inscripción que debe guardarse para futuras modificaciones o consultas.

Es importante recordar que la aprobación del subsidio depende del Gobierno nacional y que, una vez procesado el trámite, los usuarios reciben un correo electrónico a la dirección declarada con la confirmación o resultado de su solicitud.

Desde Secheep se continúa brindando asesoramiento y acompañamiento a los chaqueños, fortaleciendo el compromiso por una energía más accesible, eficiente y sostenible para todos.

