SE VIENE EL «APAGÓN» DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL: CUÁNDO SERÁ Y QUÉ ACTIVIDADES PUEDE COMPLICAR
Trabajadores realizarán un paro con interrupción en la difusión de datos. La medida impactará en pronósticos y alertas durante una franja clave del día.
Un impacto más allá de lo cotidiano
Entre las áreas que podrían verse afectadas aparecen:
- Operaciones aéreas, que dependen de reportes constantes
- Actividades agropecuarias, que requieren información precisa para la toma de decisiones
- Transporte y navegación, con menor previsibilidad
- Eventos y actividades al aire libre, sin alertas ante fenómenos imprevistos
La protesta surge tras el anuncio de alrededor de 140 despidos y posibles cierres de estaciones, una situación que, según denuncian los trabajadores, pone en riesgo el funcionamiento del organismo y tareas clave vinculadas a la seguridad.