SE VIENE EL «APAGÓN» DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL: CUÁNDO SERÁ Y QUÉ ACTIVIDADES PUEDE COMPLICAR

El Servicio Meteorológico Nacional llevará adelante un “apagón informativo” el próximo viernes 24 de abril, en el marco de un conflicto laboral que incluye despidos y recortes. La medida implica un cese temporal en la publicación de pronósticos y alertas oficiales, lo que podría generar complicaciones en distintas actividades. , en el marco de un conflicto laboral que incluye despidos y recortes. La medida implica un cese temporal en la publicación de pronósticos y alertas oficiales, lo que podría generar complicaciones en distintas actividades.

Según se informó, el paro afectará la difusión de información entre las 5:00 y las 12:00, un horario sensible para la planificación diaria tanto de personas como de sectores productivos y de servicios.

Durante ese lapso, no se actualizarán datos en los canales oficiales del organismo: no habrá pronósticos, avisos ni alertas meteorológicas, lo que reduce la capacidad de anticiparse a posibles cambios en el clima.

Un impacto más allá de lo cotidiano Entre las áreas que podrían verse afectadas aparecen:

Operaciones aéreas , que dependen de reportes constantes

, que dependen de reportes constantes Actividades agropecuarias , que requieren información precisa para la toma de decisiones

, que requieren información precisa para la toma de decisiones Transporte y navegación, con menor previsibilidad

con menor previsibilidad Eventos y actividades al aire libre, sin alertas ante fenómenos imprevistos La protesta surge tras el anuncio de alrededor de 140 despidos y posibles cierres de estaciones, una situación que, según denuncian los trabajadores, pone en riesgo el funcionamiento del organismo y tareas clave vinculadas a la seguridad.