EMPEZÓ EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DE “PEQUEÑO J” Y TIENE UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA VOLVER A LA ARGENTINA

Las autoridades de Perú confirmaron que el proceso de extradición ingresó en su etapa final. (Foto: AP)

En el avance de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, se dio a conocer que “Pequeño J”, uno de los principales acusados en la causa, será extraditado a la Argentina en las próximas semanas.

Las autoridades de Perú, donde se encuentra detenido Tony Janzen Valverde Victoriano, confirmaron que el proceso de extradición ingresó en su etapa final y que el imputado ya está disponible para volver al país.