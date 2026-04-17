Sáb. Abr 18th, 2026

EMPEZÓ EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DE “PEQUEÑO J” Y TIENE UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA VOLVER A LA ARGENTINA

por Redaccion J 2 horas atrás

Las autoridades de Perú, donde se encuentra detenido Tony Janzen Valverde Victoriano, confirmaron que el proceso ingresó en su etapa final y que podrá volver al país para que sea juzgado.

El audio que "Pequeño J" le mandó a su novia y fue clave para atraparlo: "Tengo que arreglar este problema". (Foto: AP).
Las autoridades de Perú confirmaron que el proceso de extradición ingresó en su etapa final. (Foto: AP)

En el avance de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, se dio a conocer que “Pequeño J”, uno de los principales acusados en la causa, será extraditado a la Argentina en las próximas semanas.

Las autoridades de Perú, donde se encuentra detenido Tony Janzen Valverde Victoriano, confirmaron que el proceso de extradición ingresó en su etapa final y que el imputado ya está disponible para volver al país.

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