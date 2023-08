SE REALIZÓ EL MARGARITA TRAIL 42K EN EL IMPENETRABLE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El domingo 20 de agosto, corredores y corredoras de alto rendimiento de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Salta, Buenos Aires y del Paraguay disfrutaron de la naturaleza chaqueña con la actividad que propone la conservación como eje de la competencia.

El presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Ariel Ybarra, dio detalles sobre el evento de turismo deportivo y jornada de trail que se desarrolló durante el fin de semana del 19 y 20 de agosto en el Parque Nacional El Impenetrable. “Estamos muy orgullosos de las y los 27 corredores de alto desempeño que han sido protagonistas de una edición sumamente especial del Margarita Trail”, destacó el funcionario.

“Esta vez el Parque Nacional El Impenetrable fue el escenario ideal para que puedan sumergirse en un monte increíble y ser acompañados durante los 42 kilómetros del circuito dentro del área protegida, por la fauna del lugar”, señaló Ybarra.

“Los eventos deportivos de estas características no solo son un desafío físico, sino que integran el ambiente a la identidad local y son fundamentales para posicionar el destino. Estamos agradecidos a las y los corredores que decidieron ser parte de este evento y quienes, desde ahora, son embajadores de este Parque Nacional increíble. Cabe aclarar que nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo del Gobierno Provincial, la articulación con la Organización, con la Administración de Parques Nacionales, en particular con el Parque Nacional El Impenetrable, la Fundación Rewilding Argentina y la Asociación Vecinos de La Armonía, quienes fueron los anfitriones del territorio. Por supuesto, nuestro agradecimiento a los corredores por dejarse sorprender con uno de los mayores secretos que tiene nuestra provincia”, agregó el funcionario.

Desde la organización, Guillermo Mc Loughlin y Pedro Guasti detallaron que “Margarita Trail empieza a organizar carreras desde 2016 y que antes de la pandemia se realizaron nueve eventos deportivos”. “Trail de 7 km, 15 km y 21 km, maratón de 42km y Ultramaratón; también se hicieron convocatorias para competencias combinadas sumando bicicleta y en kayak” explicaron.

Los organizadores describieron que “se trata de sueños de Trail, monte y encuentro, en el que nos alientan nuestras familias y la conexión que nos brinda la naturaleza, ya que es una actividad deportiva que se realiza con la naturaleza y no en la naturaleza”, haciendo énfasis en la pasión por el deporte, la conservación y el ambiente, comentaron.

El evento inició el jueves 17 con la verificación de los caminos para quienes iban a trasladarse hasta el sitio. Las jornadas incluyeron: actividades en el Paraje La Armonía, la participación de alumnos de escuelas locales, la asistencia de un completo equipo de salud, así como de psicomotricista, encuentro de yoga, charla sobre conservación del ambiente y áreas protegidas del Chaco, que “sirvieron para empapar a los corredores sobre el territorio chaqueño, recalcando la importancia del patrimonio natural que tienen las y los chaqueños”.

En esta ocasión la convocatoria estuvo orientada a “corredores que ya conocen la organización y trayectoria, del Margarita Trail y con qué mirada a la naturaleza lo hacemos, como por ejemplo Fabián Duarte con récord en 330 km en 48 horas y Gerardo Re con más de 190 maratones en todo el mundo, así como Karina Molinas y Diego Piris de Paraguay”.

El Impenetrable comienza a posicionarse en cuanto a turismo deportivo, “tiene una atracción especial e implica un desafío en logística; invitamos a corredores que puedan posicionar el destino por su cantidad de seguidores en redes; por pasión por el deporte y la naturaleza; y el alto nivel de rendimiento, lo que les permitiría correr en cualquier lugar del mundo, también confiando en nuestra organización y en el Destino Chaco” comentaron.

Los organizadores agradecieron también “la participación fundamental de los guardaparques Daniel Crosta y Emanuel Crosta, director Regional Nordeste de la Administración de Parques Nacionales e intendente del PNEI respectivamente; y de los técnicos de la Dirección Regional Noreste a cargo de evaluar los proyectos. Destacaron el gran trabajo del Guardaparque Nacional Matías Almeida junto con el equipo de guardaparques y brigadistas, que tuvieron a cargo la estadía y atención general de todos desde el jueves”; “agradecemos también al Instituto de Turismo, que estuvieron predispuestos para colaborar con la organización”.

Sobre la finalización de evento, Guasti y Mc Laughlin comentaron “con mucha felicidad todos se encuentran con la naturaleza, algunos corriendo y otros asistiendo a los que corren. El almuerzo fue en la plazoleta comunitaria de Paraje La Armonía”.

«Especial agradecimiento Gustavo Cristian Ávalos, Guillermo Bozicovich, Dana Lesa y Mariano Serna, quienes, como fotógrafos oficiales, nos han permitido mostrar esta increíble sinergia entre el deporte y la naturaleza en el PNEI», concluyeron los organizadores.

Asimismo, el intendente del Parque Nacional El Impenetrable, Emanuel Crosta afirmó sobre el evento que “el impacto siempre es positivo teniendo en cuenta que hubo corredores que era la primera vez que visitaron el Parque y tuvieron la posibilidad de ver fauna y flora autóctona”. “Al desarrollarse el evento en un Parque Nacional facilitó mucho la actividad gracias al monte que tenemos al lado de los caminos donde se desarrolló el evento” concluyó el guardaparque.

En esta convocatoria, la competencia de 42 km se realizó desde el Camping La Fidelidad a orillas del Río Bermejo hasta el destacamento de La Armonía.

Los preparativos

Se dieron los primeros pasos en 2018, cuando equipo del Margarita Trail –integrado por Guasti y Mc Loughlin- comenzaron a recorrer la región, marcando los posibles caminos del evento.

En 2019 se realizó la primera reunión con Parques Nacionales e “ideamos los perfiles de las distancias posibles para este evento por la particularidad de la logística en territorio; definir un Trail y experiencia de conocer El Impenetrable, el espíritu de la naturaleza y de las comunidades que lo habitan”.

Los participantes

Por su parte, Karina Molinas, desde el Paraguay, comentó que: “Estoy fascinada con lo que vivimos. Primeramente, agradecida porque participamos dos personas de Paraguay, agradecida con Guillermo por la oportunidad de vivir esta aventura única. Tengo muchas carreras internacionales encima, pero sin duda esta vivencia me marcó el alma sobre todo por la conexión que tuvimos con la naturaleza. La desconexión del mundo y esa conexión con la naturaleza, con el Chaco Impenetrable, su frío y calor, las personas maravillosas que tuvieron ahí.

Mauro Petit, de Resistencia, fue el ganador de la competencia, “corro maratones y ultramaratones de trail, y este fin de semana fui invitado por la organización de Margarita Trail; pasamos un fin de semana espectacular en las instalaciones del Camping La Fidelidad del Parque Nacional El Impenetrable, nos atendieron excelente, estuvo muy bien organizado; la verdad que salió una carrera muy linda, no tenía pensado llegar primero, con tres horas y treinta minutos a la carrera”.

“Fui a todas las ediciones del Margarita Trail y es un honor para mí haber estado ahí. Con todas las personas que hablé les transmití lo que sentí, me vine muy satisfecho y feliz de haber estado en contacto con este paraíso”, expresó Luis Pérez, oriundo de San Miguel del Monte, Buenos Aires, y afirmó que estará presente en próximas ediciones.

