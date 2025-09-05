SE LEVANTA EL PARO MUNICIPAL EN FUERTE ESPERANZA TRAS ACUERDO SALARIAL CON IMPORTANTES AVANCES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fuerte Esperanza, Chaco — Luego de varios días de paro en reclamo por mejoras salariales, este jueves 4 de septiembre se firmó un acuerdo clave entre la Municipalidad de Fuerte Esperanza y los representantes sindicales de los trabajadores municipales, que permitió destrabar el conflicto y levantar la medida de fuerza.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Intendencia local a las 9:15 horas, con la presencia de la intendente municipal, Inés Ortega, representantes del Sindicato de Empleados Municipales (S.E.M.) encabezados por su secretaria general Verónica Maldonado, y autoridades de la Federación de Trabajadores Municipales del Chaco (Fe.T.Mu.), representadas por el secretario general Paulino Sánchez y el secretario de finanzas Jesús Omar Arriola.

Principales puntos del acuerdo

El documento firmado establece una serie de compromisos entre las partes, destacándose los siguientes:

Levantamiento del paro: El sindicato y la federación se comprometen a cesar la medida de fuerza a partir de la firma del acta, siempre y cuando la municipalidad cumpla con lo pactado.

Incremento salarial: Se acordó un aumento del 18% al salario básico, dividido en tres tramos acumulativos:

5% con la liquidación de los haberes de agosto 2025.

5% con la liquidación de septiembre 2025.

8% con la liquidación de octubre 2025.

Además, se fijó una mesa de diálogo para discutir las paritarias del año 2026 durante la primera quincena de febrero del próximo año.

No represalias: La Municipalidad se comprometió a no tomar ningún tipo de represalias contra los trabajadores que participaron del paro. Esto incluye:

No descontar los días no trabajados.

No aplicar sanciones disciplinarias.

No ejercer ningún tipo de discriminación laboral.

Compromiso institucional: El Ejecutivo municipal se comprometió a cumplir con todos los términos del acuerdo, mantener canales de diálogo abiertos con el gremio y, en un plazo razonable, adquirir indumentaria laboral para el personal municipal.

Vigencia: El acuerdo regirá desde la fecha de su firma hasta que se cumplan los puntos establecidos, especialmente en lo relativo al aumento salarial.

La firma del acta se realizó en tres ejemplares y fue suscripta por todas las partes en señal de aceptación y compromiso.

Un paso hacia el diálogo y la estabilidad

Desde el gremio destacaron la importancia del acuerdo como un paso hacia una relación más equilibrada entre los trabajadores y el municipio. Por su parte, la intendente Ortega valoró el diálogo y la voluntad de ambas partes para resolver el conflicto “en un marco de respeto y responsabilidad institucional”.

Con este entendimiento, se espera el retorno a la normalidad en los servicios municipales y la apertura de una nueva etapa en la negociación de condiciones laborales para los trabajadores de Fuerte Esperanza.

