DÍA DEL HERMANO: POR QUÉ SE CELEBRA EL 5 DE SEPTIEMBRE
Es esencial cultivar y cuidar las relaciones con nuestros hermanos, un soporte invaluable en momentos de dificultad y alegría.
El Día Mundial del Hermano se conmemora cada 5 de septiembre en diversos países como una oportunidad para reflexionar sobre la relación fraternal y su impacto en la vida de las personas.
La celebración honra la complicidad, el apoyo y la compañía que representan los hermanos, ya sean de sangre o elegidos. Esta fecha recuerda que el vínculo fraterno es una de las conexiones más profundas y duraderas que existen, capaz de sostenernos en los momentos difíciles y alegrarnos en los triunfos. La jornada invita a valorar, agradecer y fortalecer estos lazos que nos acompañan toda la vida.
¿Por qué se celebra el Día Internacional del Hermano?
La fecha fue asignada en honor a Madre Teresa de Calcuta, quien murió el 5 de septiembre de 1997, en Calcuta (India), a los 87 años.
20 frases para compartir en el Día del Hermano
- Gracias por estar siempre, aun cuando las palabras sobran.
- Feliz día al hermano que con su cariño hace que el mundo sea más liviano.
- La importancia de los hermanos surge cuando la vida pone pruebas difíciles.
- Cuando los hermanos se mantienen unidos, ninguna dificultad puede con ellos.
- Hoy quiero recordarte lo valioso que sos en mi vida, hermano querido.
- Aunque la distancia nos separe, mi cariño por vos sigue intacto.
- Las discusiones se olvidan, lo que queda es la gratitud de tenerte como hermano.
- Me apena no vernos tanto, deseo que este día nos acerque un poco más.
- Extraño nuestras charlas y risas, y me alegra tener un día para recordarte lo importante que sos.
- A veces contar con un hermano supera cualquier historia de superhéroes.
- Los hermanos parecen comunes, hasta que se unen y se vuelven extraordinarios.
- Un hermano es un amigo que siempre vuelve, aunque haya distancias de por medio.
- No pasa un día sin que agradezca tener un hermano como vos.
- Ojalá este Día del Hermano nos ayude a dejar atrás las diferencias y reencontrarnos.
- Aunque el tiempo y la distancia intervengan, el lazo fraternal nunca se rompe.
- Un hermano significa descubrir que la lealtad no se rompe con el tiempo.
- Desde el inicio hasta el final de la vida, los hermanos acompañan cada capítulo.
- Un hermano siempre evita que el otro se pierda en la oscuridad.
- Ningún refugio es tan cálido como el abrazo de una hermana.
- Pocas veces lo digo, pero mi afecto hacia vos es inmenso y sincero.
- Si alguna vez nos distanciamos, hoy elijo celebrar lo afortunado que soy de tenerte.