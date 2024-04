SE INCENDIÓ UN AUTO EN PLENO CENTRO DE RESISTENCIA

Ocurrió en calle Obligado y esquina Colón en horas de la tarde del lunes. Policías y bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas del auto que pertenecía a una mujer de 82 años.

En horas de la tarde de este lunes, cerca de las 19:20 horas, se reportó el incendio de un automovil en pleno centro de la ciudad de Resistencia, en calle Obligado y esquina Colón, casi enfrente de la Primaria y Jardín N°2.

Si bien se desconocen las causas del porqué se produjo concretamente el incendio, Diario Chaco estuvo en el lugar y recabó información con testigos y protagonistas del hecho que provocó un susto en las personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar.

El auto pertenecía a una mujer de 82 años, que declaró a este medio que «venía manejando, empece a sentir olor en el auto y se me acercó una moto a decirme que tenía mucho olor a nafta. En ese momento frené en la esquina, para poder chequear qué es lo que pasaba y se empezó a prender fuego el auto. Las personas que estaban acá me ayudaron a salir».

También una mujer que sufrió daños en su vehículo por el incendio, comentó: «Había dejado mi camioneta con las balizas puestas porque fui a retirar algo y cuando regreso, veo a media cuadra una bola de fuego impresionante. Lo primero que atiné fue a sacarla de ahí porque sino se me quemaba y la policía no quería que yo saque la camioneta y me mandé igual», expresó.

«Los dueños se comunicaron conmigo y me brindaron sus datos, así que luego arreglaremos. Fue una desesperación enorme porque me bajé un segundo y casi me quedo sin vehículo. Más allá del valor que tiene, es un gran susto por la situación», agregó.

En el lugar del incidente trabajaron efectivos policiales de la Comisaría Primera y los bomberos, que lograron extinguir el fuego y evitar que el auto termine por explotar y produzca daños serios. Por varios minutos, el tránsito debió ser cortado para que las autoridades puedan trabajar en el lugar y ante el peligro que existía por las grandes llamas.