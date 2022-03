SE FILTRARON LOS CHATS ENTRE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ

Más adelante, se ve el famoso chat en el que la China, en julio de 2018, elogia la belleza de Francesca Icardi: “Me hace mal, es la perfección”, elogió a la pequeña. Y más tarde, vuelve con más elogios para con toda la prole de Nara: “Me morí de amor. Isabella y Fran. No podés tener cinco hijos tan lindos”. Unos días más tarde, Wanda le manda un mensaje a la China, pero dirigido a su hija más grande: “Feliz cumple, Rufi hermosa”.

Más mensajes entre las rubias, en el que se deja ver que tenían buena onda: un “Qué linda” que la China le dispensó a otra selfie de Wanda publicada en sus Instagram Stories. “La belleza de esta nena me hace mal. Es perfecta!!!”, volvió a manifestar la China en junio de 2018 para una de las hijas de Wanda. “¿Cómo están?”, quiso saber Nara. La respuesta de la China: “Todos tus hijos son perfectos. Bien! Chochas en Madrid. ¿Ustedes?”. Y Wanda le contó: “Ahora en el Caribe, después volvemos a Milán”.

Ya en enero de 2020, la actriz volvió a elogiar a Wanda: “Estás divina!!! Te queda soñado”, le dijo sobre una foto de Nara en lencería. “Siiii, es muy lindo”. Días después, otro elogio de la China para los hijos de Wanda: “Me matan de amorrrr”, dijo sobre un video. “Jajajajaj, son tremendos”, respondió la mamá de Benedicto, Constantino, Valentino, Francesca e Isabella.

Por último, se ve una captura del chat de whatsapp entre Wanda y China y que Nara se lo manda a una amiga para comentarle: “Es como me dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y mi vida. Qué triste”, se lee en un mensaje que Wanda habría enviado luego de que se desatara el escándalo provocado por el triángulo amoroso entre ellas e Icardi. ¿La “Pau” a la que se refiere será Paula Chaves?

Finalmente, casi en la medianoche argentina, Wanda pareció dar señales de vida en su propia cuenta. “Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y no pude aun recuperar (sic). ¿Qué buscan?”, se preguntó Nara sobre una captura en la que se ve que el nombre de usuario “wanda_nara” ya no está disponible según los registros de Instagram. Acto seguido, publicó otra captura en donde la red social le pide que cree una “contraseña segura” y a salvo de un nuevo ciberataque. Y la primera medida que tomó fue eliminar la publicación en la que se inició todo.