SE DESMAYÓ, CAYÓ EN LAS VÍAS Y SOBREVIVIÓ DE MILAGRO

El impactante hecho ocurrió en Buenos Aires, cuando la locomotora estaba llegando. La joven de 24 años estuvo internada 12 días y contó lo que ocurrió.

Una mujer se desmayó en el andén del tren Belgrano Sur de Buenos Aires, y cayó a las vías justo en el momento en que la locomotora ingresaba a la estación. Las imágenes de las cámaras de seguridad son escalofriantes, ya que muestra a los presentes agarrarse la cabeza ya que aparentaba tratarse de un desenlace fatal. Sin embargo, milagrosamente, sobrevivió.

El hecho ocurrió hace algunas semanas pero el video comenzó a circular en redes sociales recientemente, tras la publicación de Trenes Argentinos.

Luego de caer, la joven de 24 años fue rescatada y trasladada por una ambulancia hasta el Hospital Balestrini de Ciudad Evita, con politraumatismos varios. Allí, permaneció doce días internada en observación.

«Fue un episodio increíble. Me bajó la presión y me desmayé. Por eso se ve en el video que voy tambaleando hasta que caigo. Lo veo y no lo puedo creer. Recuerdo haberle dicho a un señor ‘ayúdeme, me siento mal’, y luego me vi tirada en el piso con mucha gente alrededor. Qué pasó en el medio, no sé. Lo ví en el video», admite Candela en diálogo con C5N.

«Por lo que vi en el video, creo que me salvé porque el tren ya venía frenando y me tocó caer entre dos vagones. Caí sobre la vía. Pero sinceramente, no tiene sentido, no tiene explicación que esté viva. No entiendo cómo no me pasó nada», dijo Candela.

Además, explicó que tuvo «una contusión muy fuerte en la cabeza» y que «perdió capacidad auditiva del lado izquierdo».

La joven reconoció que la «pérdida de conocimiento» es algo que viene sufriendo hace alrededor de unos «cuatro años» y que aunque no le pasa seguido, no es la primera vez que le ocurre.

Luego, en charla con TN, Candela reconoció que a partir de lo sucedido «debe seguir una serie de tratamientos» y además recordó que tuvo lesiones. «Me fracturé una costilla y me ocasionó problemas en el hígado. Por eso estuve varios días internada», informó.

Por último, Candela agradeció a toda la gente que la ayudó a pasar ese mal momento y también la atención que recibió en el hospital. «Son increíbles», dijo.

