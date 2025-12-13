Este 13 de diciembre se cumplen 49 años de la Masacre de Margarita Belén, uno de los crímenes más emblemáticos del terrorismo de Estado en el nordeste argentino. El hecho ocurrió en 1976, cuando un grupo de presos y presas políticas fue fusilado de manera clandestina durante un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco, a unos 30 kilómetros de Resistencia, sobre la ruta hacia Formosa. La dictadura intentó encubrir el crimen bajo el montaje de un supuesto “enfrentamiento armado”.

La masacre se inscribió dentro de un dispositivo sistemático de represión ilegal que incluyó, entre otros engranajes, el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones, hoy conocida como Casa por la Memoria. Ese entramado represivo tuvo como objetivo eliminar toda forma de oposición política y social, en el marco de un proyecto de concentración de la riqueza y empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad.

La causa judicial por la Masacre de Margarita Belén formó parte del Juicio a las Juntas de 1984 y, tras décadas marcadas por las leyes de impunidad y múltiples maniobras dilatorias, el juicio oral concluyó el 16 de mayo de 2011 con condenas a prisión perpetua para ocho militares responsables directos de los fusilamientos. Pese a ello, aún persisten deudas en materia de verdad y reparación: mientras algunos cuerpos fueron restituidos días después de los hechos, otros continúan desaparecidos y los perpetradores se han negado sistemáticamente a aportar información.

En el marco de este nuevo aniversario, la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco difundió un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó el compromiso militante de las 20 víctimas de la masacre y renovó el reclamo de memoria, verdad y justicia. El organismo destacó el rol sostenido de familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, cuyo trabajo permitió transformar el intento de ocultamiento de la dictadura en un emblema de lucha colectiva.

La Comisión recordó además que entre 2014 y 2018 se lograron hallar e identificar tres víctimas que permanecían como NN, y subrayó que en 2025 la búsqueda de las personas desaparecidas vinculadas a la Masacre de Margarita Belén continúa siendo una tarea diaria. En ese sentido, remarcaron que hacer memoria y exigir justicia no es solo un acto de homenaje, sino una forma de recuperar para la sociedad los valores de solidaridad, inclusión y emancipación que guiaron a la generación perseguida por el terrorismo de Estado.