DETENIDO POR OCULTAR MÁS DE 90 KILOS DE COCAÍNA DENTRO DE MESAS Y BANCOS DE CEMENTO EN SÁENZ PEÑA

Un importante cargamento de cocaína, con un peso superior a los 90 kilos, fue secuestrado tras un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y la Policía del Chaco. La droga era transportada oculta en el interior de bloques de cemento con forma de mesas y bancos , dentro de una camioneta que había evadido un control en la provincia de Santiago del Estero y fue interceptada en Sáenz Peña.

El procedimiento se inició el viernes por la mañana, cuando efectivos de la Sección «Monte Quemado» de Gendarmería realizaban un control vehicular sobre la Ruta Nacional Nº 16, en el acceso a la localidad homónima. En ese momento, una camioneta se aproximó al puesto y, al advertir la presencia de los uniformados, aceleró bruscamente, dándose a la fuga y embistiendo a uno de los efectivos de la Fuerza.

Ante la gravedad del hecho, se activó de inmediato un operativo de seguimiento dinámico entre distintas Unidades de Gendarmería, en coordinación con personal policial provincial, dando intervención al Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero.

Ya en horas de la tarde, el vehículo fue localizado e interceptado en el casco urbano de la ciudad de Sáenz Peña, en calle 12 entre 13 y 15, del barrio Ensanche Sur. Con apoyo de efectivos de la Policía del Chaco, se procedió a la detención del conductor, quien quedó imputado por el presunto delito de atentado y resistencia a la autoridad.

Por disposición del magistrado interviniente, tanto el rodado como el detenido fueron trasladados al Escuadrón 1 «Roque Sáenz Peña». Durante la requisa, el can antinarcóticos «Elena» marcó de manera activa la parte trasera de la camioneta, lo que alertó a los uniformados sobre la posible presencia de una carga ilícita.

Al inspeccionar la caja del vehículo, los gendarmes observaron que transportaba bloques de cemento con forma de mesas y bancos. Uno de ellos presentaba una rotura lateral que dejó al descubierto un envoltorio de nylon transparente en su interior. Tras romper la totalidad de los bloques, se hallaron 86 paquetes rectangulares con una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a pruebas de narcotest por personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Fuerza, arrojó resultado positivo para cocaína.

El pesaje final del estupefaciente secuestrado fue de 90 kilos con 128 gramos , quedando la totalidad de la droga incautada a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento.