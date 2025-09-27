SE CONOCIÓ LA IMAGEN DE «PEQUEÑO J», ACUSADO DE ORDENAR EL TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», fue identificado por los investigadores como el presunto autor intelectual del brutal crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. El joven de 20 años, de nacionalidad peruana, también habría ordenado la tortura de las víctimas y la posterior transmisión del ataque en vivo como mensaje disciplinador dentro del mundo narco.

Las pesquisas indican que el hombre contrató sicarios para ejecutar el crimen en represalia por el supuesto robo de dinero y cocaína. Las tres jóvenes fueron secuestradas, trasladadas a una vivienda de Florencio Varela y luego asesinadas, en uno de los episodios más estremecedores de la historia criminal reciente del país.

Ante la posibilidad de que el acusado intentara huir, se emitió un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. Agentes de la Policía Bonaerense lo buscaron en distintos puntos, incluso en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires, pero logró escapar.

Paralelamente, otro de los prófugos de peso en la causa, Lázaro Víctor Sotacuro, fue detenido en Villazón, Bolivia. Viajaba en un Volkswagen Fox, vehículo utilizado como apoyo en el traslado de las víctimas. Fue arrestado en un hospedaje y, tras los trámites de extradición, quedará alojado en dependencias de la Policía Federal Argentina.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la detención y aseguró que el operativo se realizó con colaboración de las fuerzas de Jujuy y de Interpol.

Una red criminal en la mira

La investigación ya cuenta con cinco detenidos, pero los fiscales advierten que la estructura criminal detrás de «Pequeño J» sigue activa. Entre los prófugos, se encuentra Matías Agustín Ozorio, señalado como su mano derecha y quien también tendría vínculos con organizaciones narco que operan en villas del conurbano bonaerense.

Las autoridades consideran que la banda muestra un nivel de planificación y brutalidad poco común en la Argentina, lo que eleva la preocupación sobre el alcance de su influencia.

Mientras avanza la causa, se espera que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones y se logre desarticular el entramado criminal que rodeaba al joven narco acusado de ordenar el triple femicidio.