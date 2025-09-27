APROBARON UNA INVERSIÓN MEDIANTE EL RIGI DE USD 2.700 MILLONES

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que el Comité Evaluador aprobó hoy un nuevo proyecto RIGI destinado a la producción minera en San Juan, que contempla una inversión estimada de US$ 2.700 millones .

El proyecto se denomina Los Azules y empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta. Aportará exportaciones por US$1.100 millones anuales, según señaló el funcionario.

«Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de US$15.700 millones», destacó Caputo. Los otros se ubican en las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, Salta y Catamarca.