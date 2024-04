SE APROBARON LAS FACULTADES DELEGADAS, LA REFORMA DEL ESTADO Y LAS PRIVATIZACIONES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general la Ley Bases y el paquete fiscal con los votos oficialistas y de opositores «dialoguistas». La votación fue de 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. El debate continúa en particular.

El proyecto tuvo el apoyo de los legisladores dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal). No obstante, el proceso de aprobación de los capítulos individuales será prolongado, ya que aún existen posibilidades de que se rechacen o modifiquen puntos clave.

Por otro lado, quienes rechazaron este proyecto fueron los diputados de Unión por la Patria, el el FIT, los socialistas y la diputada cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la Colación Cívica (CC).

Posterior a la aprobación de la Ley Bases, el debate continúa en lo particular.

DIPUTADOS APROBÓ EL CAPÍTULO DE FACULTADES DELEGADAS PARA EL PRESIDENTE JAVIER MILEI

Con 134 votos afirmativos, 117 negativos y una abstención. Así se dio lugar a la declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

Votación de facultades delegadas para el presidente Javier Milei.

DIPUTADOS APROBÓ LA REFORMA DEL ESTADO INCLUÍDO EL CAPÍTULO DE PRIVATIZACIONES

Los legisladores aprobaron la reforma del Estado incluida en la Ley Bases, por 135 votos a favor, 116 negativos y dos abstenciones, incluido el capítulo de privatizaciones de empresas públicas, por 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones.

Votación de la reforma del Estado.

Votación por el capítulo de privatizaciones.

DIPUTADOS APROBÓ LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Votación de la Ley de Procedimientos Administrativos.

DIPUTADOS APROBÓ EL CAPÍTULO «FUERZA MAYOR EN LOS CONTRATOS VIGENTES Y ACUERDOS TRANSACCIONALES»

Votación del capítulo de «Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales».

DIPUTADOS APROBÓ EL CAPÍTLO «CONCESIONES»

Votación del capítulo de «Concesiones».

DIPUTADOS APROBÓ EL CAPÍTULO SOBRE PROMOCIÓN DEL EMPLEO REGISTRADO

Votación del capítulo sobre Promoción del empleo registrado.

DIPUTADOS APROBÓ EL CAPÍTULO «MODIFICACIONES A LA LEY N° 24.013″

Votación del capítulo «Modificaciones a la Ley N° 24.013″.

DIPUTADOS APROBÓ LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

Votación a las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo.

DIPUTADOS APROBÓ EL REEMPLAZO DE INDEMNIZACIÓN POR FONDOS DE CESE LABORAL

Votación por reemplazo de indemnización por fondos de cese laboral.

DIPUTADOS APROBÓ EL CAPÍTULO DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON COLABORADORES

Votación del capítulo de los trabajadores independientes con colaboradores.

DIPUTADOS APROBÓ EL CAPÍTULO QUE TRATA SOBRE EL TRABAJO AGRARIO

Votación poro el capítulo que trata sobre el Trabajo Agrario.

DIPUTADOS APROBÓ EL PRIMER CAPÍTULO DE ENERGÍA SOBRE HIDROCARBUROS

Votación del primer capítulo de energía sobre hidrocarburos.

DIPUTADOS APROBÓ EL SEGUNDO CAPÍTULO DE ENERGÍA SOBRE GAS NATURAL

Votación por el segundo capítulo de energía sobre gas natural.

DIPUTADOS APROBÓ EL TERCER CAPÍTULO DE ENERGÍA SOBRE MODIFICACIONES A LA LEY N° 26.741

Votación del tercer capítulo de energía sobre modificaciones a la ley n° 26.741.

DIPUTADOS APROBÓ EL CUARTO CAPÍTULO DE ENERGÍA SOBRE UNIFICACIÓN DE LOS ENTES REGULADORES

DIPUTADOS APROBÓ EL QUINTO CAPÍTULO DE ENERGÍA SOBRE ADECUACIÓN DE LAS LEYES N° 15.336 Y 24.065

Votación del quinto capítulo de Energía sobre Adecuación de las Leyes N° 15.336 y 24.065.

DIPUTADOS APROBÓ EL SEXTO CAPÍTULO DE ENERGÍA SOBRE LEGISLACIÓN AMBIENTAL UNIFORME CONFORME LA LEY N° 27.007

Votación por el sexto capítulo de Energía sobre Legislación ambiental uniforme conforme la Ley N° 27.007.

DIPUTADOS APROBÓ LA CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)

Votación de la creación del régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI).

DIPUTADOS APROBÓ EL SEGUNDO CAPÍTULO DEL RIGI, EN REFERENCIA A PLAZOS Y SUJETOS HABILITADOS

Votación por el segundo capítulo del RIGI, en referencia a plazos y sujetos habilitados.

DIPUTADOS APROBÓ EL TERCER CAPÍTULO SOBRE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA INCLUSIÓN EN EL RIGI

Votación por el tercer capítulo sobre requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI.

DIPUTADOS APROBÓ EL CUARTO CAPÍTULO DEL RIGI, SOBRE INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Votación por el cuarto capítulo del RIGI, sobre incentivos tributarios y aduaneros.

DIPUTADOS APROBÓ EL QUINTO CAPÍTULO DEL RIGI, SOBRE INCENTIVOS CAMBIARIOS

Votación por el quinto capítulo del RIGI, sobre incentivos cambiarios.

DIPUTADOS APROBÓ EL SEXTO CAPÍTULO DEL RIGI, SOBRE ESTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD CON OTROS REGÍMENES

Votación por el sexto capítulo del RIGI, sobre estabilidad y compatibilidad con otros regímenes.

DIPUTADOS APROBÓ EL SÉPTIMO CAPÍTULO SOBRE TERMINACIÓN DE LOS INCENTIVOS BAJO EL RIGI

La votación por el séptimo capítulo sobre terminación de los incentivos bajo el RIGI.

DIPUTADOS APROBÓ EL OCTAVO CAPÍTULO DEL RIGI, SOBRE RÉGIMEN INFRACCIONAL Y RECURSIVO APLICABLE AL VPU

La votación por el octavo capítulo del RIGI, sobre régimen infraccional y recursivo aplicable al VPU .

DIPUTADOS APROBÓ EL NOVENO CAPÍTULO DEL RIGI, SOBRE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

La votación por el noveno capítulo del RIGI, sobre la autoridad de aplicación.

DIPUTADOS APROBÓ EL DÉCIMO CAPÍTULO DEL RIGI, SOBRE JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE

La votación por el décimo capítulo del RIGI, sobre jurisdicción y arbitraje.

DIPUTADOS APROBÓ EL UNDÉCIMO CAPÍTULO DEL RIGI, SOBRE JURISDICCIONES LOCALES Y DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL

Votación por el undécimo capítulo del RIGI, sobre jurisdicciones locales y declaración de interés nacional.

DIPUTADOS APROBÓ EL DUODÉCIMO CAPÍTULO SOBRE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL RIGI

Votación por el duodécimo capítulo sobre disposiciones transitorias del RIGI.

DIPUTADOS APROBÓ LAS MODIFICACIONES SOBRE JUBILACIONES

Votación por las modificaciones sobre jubilaciones.

DIPUTADOS APROBÓ LA INCORPORACIÓN DEL CAPÍTULO TABACO A LA LEY BASES

Votación por la la incorporación del capítulo Tabaco a la Ley Bases.

Terminado el tratamiento en particular de la Ley Bases, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso un cuarto intermedio de diez minutos para seguir después con la votación en general del paquete fiscal y, en caso de ser aprobado, con la discusión punto a punto. «Vayan al baño, pero no vayan a comer que no llegan. En el minuto 11 empezamos», dijo Menem, en el primer intervalo después de un día corrido de sesión.

APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FINALES, LA LEY BASES OBTUVO MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS

Votación de la aprobación de las disposiciones finales

A las 14.56, Cámara de Diputados aprobó en general el paquete fiscal promovido por el oficialismo y empieza a debatir ahora los capítulos en particular. El Gobierno logró la aprobación con 140 votos afirmativos, 103 negativos y 6 abstenciones.

