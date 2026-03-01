SCHNEIDER RESPALDÓ EN EL SENADO LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DESTACÓ EL TRABAJO DE MATKOVICH EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

En el Senado, durante una jornada de debate sobre leyes vinculadas a la protección de las víctimas y la juventud, la senadora Silvana Schneider ratificó el compromiso del Gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico y los consumos problemáticos, y destacó el rumbo adoptado desde el inicio de la gestión de Leandro Zdero.

La legisladora subrayó que hoy la provincia enfrenta de manera directa un problema que durante años fue tolerado, minimizado o abordado sin decisión política. En ese sentido, remarcó el trabajo del Ministerio de Seguridad, conducido por Hugo Matkovich, que colocó el combate al narcotráfico como prioridad estratégica de la gestión.

Los resultados son concretos: la provincia se ubica entre las que más droga ha incautado en el país en el último período. Bajo la supervisión del ministro Matkovich, la Policía del Chaco llevó adelante operativos de alto impacto que permitieron desarticular redes de distribución y secuestrar cargamentos millonarios de cocaína, incluso en zonas históricamente relegadas como El Impenetrable.

Schneider sostuvo que la actual administración decidió terminar con la permisividad que durante años permitió el avance de estructuras piqueteras vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. “Hoy hay conducción política, coordinación operativa y una decisión clara de recuperar el orden”, expresó.

Además, destacó que la política de seguridad no se limita a la represión del delito, sino que incorpora una estrategia integral de contención y prevención. En ese marco, puso en valor el programa “Fortaleza”, orientado a la atención, acompañamiento y asistencia a personas con consumos problemáticos y sus familias.

Finalmente, la senadora señaló que el Gobierno provincial trabaja para revertir años de abandono institucional en áreas clave como la educación y la prevención, entendiendo que la lucha contra el narcotráfico requiere presencia del Estado, orden y responsabilidad.

