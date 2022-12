SCALONI Y «DIBU» MARTÍNEZ DIERON LA CONFERENCIA DE PRENSA PREVIA A LA FINAL: «TENEMOS QUE PENSAR EN FRANCIA COMO EQUIPO, NO ES SÓLO MBAPPÉ»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Lionel Scaloni y Emiliano «Dibu» Martínez hablan en conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en la previa de la final de la Copa del Mundo ante Francia.

Luego tendrán el último entrenamiento desde las 12 y el cuerpo técnico vuelve a ensayar estas variantes, aunque la formación recién se conocerá horas antes de la final.

El entrenador definirá este sábado si juega con el esquema de cinco defensores con Lisandro Martínez y o el tradicional 4-3-3 con Ángel Di María como titular, en la última práctica previa a la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni:

«Parar a Mbappé es un trabajo del equipo y no de un solo jugador. Y no es solo frenarlo a él. Francia tiene muchos jugadores muy buenos que lo hacen mejor jugador. Es de los mejores y seguirá creciendo».

«Estoy orgulloso y entusiasmado por este momento. Es un momento lindo, para disfrutar. Estamos en las puertas de una final del Mundo pero lo importante es el camino. Disfrutamos todo con estos grandes jugadores».

«Están viniendo los jugadores que fueron parte del proceso y eso es un orgullo. Es un triunfo eso. Quieren estar acá, se sienten parte».

«La Selección argentina es de todos. Tenemos un grupo espectacular, todos se matan por defender esta camiseta».

«El partido de mañana es Argentina-Francia más allá de Messi y Mbappé. Ambos equipos tienen las armas para que la final la decidan otros futbolistas. Leo está bien y esperemos que caiga de nuestro lado la victoria».

«El árbitro nos dirigió vs. Australia y lo hizo bien. Ahora, con el tema del VAR, creo que al final no creo que pueda perjudicar a nadie. Tiene que hacer su trabajo».

«Lamento que haya tantos argentinos sin entradas. A nosotros se nos escapa, me encantaría que puedan estar. El estadio tiene una capacidad y haber venido sin entrada es algo increíble. Esperemos que la mayoría pueda asistir y que podamos darles una alegría».

«Esperemos poder ganar la Copa en el último partido de Messi».

«El plan del partido lo tenemos claro, sabemos cómo atacar y cuáles son sus puntos fuertes. Intentaremos no llegar a los penales. Si llega a pasar, elegir a los mejores y listo».

Dibu Martínez, en su encuentro con los medios de comunicación (REUTERS/Gareth Bumstead)

LAS FRASES DESTACAS DEL «DIBU» MARTÍNEZ

«Esto es una locura. Nosotros arrancamos con una derrota ante Arabia Saudita, teníamos la ilusión… fue un baldazo de agua fría. Pero fuimos mejorando partido a partido».

«Con México fue una final, con Polonia queríamos ganar para ser primeros…»

«Después de la derrota con Arabia dijimos que no podíamos dejar a la Argentina en malas condiciones»

«Sentimos el apoyo, tenemos a la hinchada bancando. Es como si estuviésemos jugando en nuesto país. Es una gran ventaja para nosotros».

«Francia podría habernos tocado en octavos. Son los campeones del mundo, los de arriba son peligrosísimos y se defienden bien».

«En Brasil decían que el favorito era Brasil. Nosotros tenemos ventaja porque tenemos al mejor jugador del mundo. Tener cuatro o cinco centrales es lo mismo, porque perdemos uno en el medio y tenemos mediocampistas muy buenos. Nos gusta que digan que el otro equipo es favorito».

«A Messi lo veo feliz. En este Mundial dio un paso adelante. Lo veo mejor física y futbolísticamente. Superó al Messi de la última Copa América. Nos genera muchísima energía».

«Es difícil no pensar en lo que costó llegar acá. Soy un luchador, lo hice toda mi vida. Hasta hace poco los argentinos no me conocían porque me fui muy chico de mi país».

«No sabía que hay tantas cámaras en el túnel. Todo lo que les digo a mis compañeros se escucha. Hay que tener cuidado porque las cámaras escuchan todo».

«Hicieron comentarios. Ellos no conocen mucho el fútbol sudamericano. No pasa nada, saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan por eso»

Relacionado