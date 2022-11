SCALONI DIJO QUE EL EQUIPO ESTÁ DEFINIDO PERO NO LO ANUNCIÓ

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló este lunes en conferencia de prensa, al igual que Lionel Messi, y sostuvo que el equipo para enfrentar este martes a Arabia Saudita, en el debut del Mundial de Qatar 2022 ya lo tiene definido, aunque no lo dio a conocer públicamente.

“El equipo está definido, ya se los dije a ellos”, afirmó el DT, que no lo confirmó públicamente.

Por otro lado, Scaloni afirmó que la Argentina «no está obligada a ganar la Copa del Mundo», y agregó: «Vamos a competir, a jugar un Mundial, esperamos que la gente de Argentina y el resto se sienta alegre de ver una selección que juega al fútbol”.

Por otro lado, señaló qué espera del rival del martes: “No me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo. Ecuador mostró estar en un gran estado de forma contra Qatar e Inglaterra que es una de las potencias”.

Consultado sobre cómo llegaron físicamente los jugadores, Scaloni dijo que «tuvieron un mes de octubre terrible, con muchos partidos», y reconoció que «muchos llegaron con problemas».

«Tuvimos que gestionar para que todos lleguen en las mejores condiciones. Fue muy cargado octubre de todos los que juegan en la elite. Fue un mes complicado, sobre todo la cabeza de cara al Mundial”, señaló.

MESSI: «LLEGO MUY BIEN FÍSICAMENTE»

Lionel Messi habló este lunes en conferencia de prensa, y aseguró que se siente «muy bien físicamente» y que llega «en un gran momento» al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo, programado para este martes a las 7 de la mañana ante Arabia Saudita.

«Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro», afirmóó Messi.

En ese marco, el capitán también explicó que «es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos», y agregó: «Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé cómo hice siempre en mi carrera».

«Me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos», expresó con respecto a las expectativas que hay sobre el conjunto argentino, y añadió: «Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento».

Por último, Messi consideró que contra Arabia Saudita espera «un partido difícil» y advirtió que «me siento con muchas ganas, ilusionado. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos».

