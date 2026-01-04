SANTIAGO DEL ESTERO “ABERRANTE: 4 DEPRAVADOS PRESOS POR ATAR Y ABUSAR A MENOR CON RETRASO MADURATIVO”

Los acusados habrían llevado a la víctima de 17 años hasta un rancho abandonado, donde lo amenazaron con un cuchillo y allí lo ultrajaron. La policía secuestró sogas, y otros elementos.

Un aberrante ataque sexual a un adolescente de 17 años con retraso madurativo está siendo minuciosamente investigado por la Fiscalía a cargo de la Dra. Florencia Torres y hasta el momento hay cuatro detenidos por el hecho.

El grave caso que está siendo instruido en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual fue denunciado en el mes de noviembre cuando la madre de la víctima se presentó ante la Comisaría de la Mujer y la Familia y contó el brutal ataque.

Fuente: El Liberal

