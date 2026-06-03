SAMEEP: MÁS DE 400 FAMILIAS DE VILLA BERTHET ACCEDERÁN AL AGUA POTABLE GRACIAS A UNA NUEVA RED MAESTRA

La obra es ejecutada por Sameep y beneficiará a vecinos del barrio Tres Reyes. Los trabajos estarían finalizados a mediados de este mes.

Se prevé que la obra quede finalizada a mediados del presente mes. Esta intervención tiene como objetivo dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer el acceso a servicios esenciales en todo el territorio chaqueño. El proyecto fue promovido por el gobernador Leandro Zdero y ejecutado por Sameep a través de una rápida planificación operativa dispuesta por el presidente de la empresa, Nicolás Diez. “Esta obra es fundamental para seguir ampliando derechos y garantizar el acceso al agua potable, un servicio esencial. Los trabajos se realizan con el acompañamiento del municipio local. Estamos trabajando de manera planificada para llegar a toda la provincia, priorizando comunidades que durante mucho tiempo no contaron con infraestructura adecuada”, expresó Diez.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos locales: “La coordinación con los municipios permite brindar respuestas más rápidas a las demandas de los vecinos, optimizando recursos y fortaleciendo la red de distribución en sectores clave”.

Por su parte, el coordinador de Zona III de Sameep, Omar Albornoz, explicó que la obra contempla la ampliación de redes maestras, lo que permitirá mejorar significativamente la prestación del servicio.

“Las familias contarán con mejores niveles de presión y caudal, garantizando un suministro más eficiente. Esta mejora impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos, favoreciendo la salud y las condiciones de higiene de toda la comunidad”, señaló. Desde la empresa remarcaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura básica en toda la provincia, con especial atención a sectores históricamente postergados en el acceso al agua potable.

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