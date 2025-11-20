SAMEEP INSTALA UN EQUIPO DE BOMBEO PARA REFORZAR EL SERVICIO EN EL ÁREA METROPOLITANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La incorporación del nuevo equipo se realiza en el Complejo de Plantas Potabilizadoras de Barranqueras y permitirá reforzar la producción de cara al verano, época en la que aumenta significativamente la demanda.

La empresa Sameep, a través de las gerencias de Producción y Electromecánica, avanza con la instalación de una bomba vertical de 2.400 m³/h destinada a mejorar la calidad y la continuidad del servicio de agua potable en el Área Metropolitana.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, explicó que “el objetivo de la instalación de este nuevo equipo es tener todas las instalaciones en condiciones para garantizar una mejor calidad del recurso tratado que se impulsa al Área Metropolitana del Gran Resistencia”. Agregó que “la meta es llegar a los meses de mayor consumo con niveles de potabilización acordes a la demanda de la población”.

Por su parte, el gerente de Producción, ingeniero Aníbal Aquino, detalló que se desarrollan diversos trabajos de forma simultánea “con el objetivo de mejorar la producción del complejo y así brindar un óptimo servicio a los usuarios”.

“En este caso estamos instalando un equipo de bombeo vertical con mayor capacidad de caudal para prepararnos para el verano. También realizamos tareas de limpieza, purga y lavado de unidades dentro de la planta para incrementar la capacidad de producción”, señaló Aquino.

El gerente explicó además que este nuevo equipo funcionará como complemento de los sistemas de bombeo horizontales existentes: “Cuando se registre una mayor demanda podremos aportar un volumen adicional hacia los centros de distribución”.

Finalmente, Aquino llamó a la responsabilidad ciudadana: “Ante la llegada de temperaturas elevadas, es fundamental un uso racional del recurso por parte de quienes cuentan con caudal y presión suficientes, para asegurar que el agua llegue sin inconvenientes a los sectores más alejados”.

