SAMEEP AVANZA CON EL REEMPLAZO DE CAÑERÍAS CLOACALES EN SÁENZ PEÑA

La empresa Sameep ejecuta trabajos de recambio de cañerías cloacales en calle 19, entre avenida 28 y calle 22 de Presidencia Roque Sáenz Peña. La obra, que responde a un reclamo histórico de vecinos y comerciantes, contempla la colocación de 300 metros de nuevos conductos, de los cuales ya se finalizaron 200.

Los trabajos se realizan mediante el sistema de inserción por tuneleo e incluyen el reemplazo de cañerías de asbesto cemento de 250 mm por nuevas de polietileno de alta densidad (PEAD), garantizando mayor durabilidad y eficiencia. Las tareas están a cargo de los equipos del ex Pozo 1, Tuneleo e Higiene y Seguridad de la empresa estatal.

”Soluciones concretas para mejorar la calidad de vida”

El presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez, remarcó que la obra “tiene como propósito solucionar problemas históricos y muy demandados por los saenzpeñenses y forma parte de la decisión política del gobernador Leandro Zdero y de la empresa Sameep de brindar respuestas concretas, mejorar la calidad de vida de los vecinos y contribuir al cuidado del ambiente tanto en Sáenz Peña como en toda la provincia”.

Por su parte, el coordinador de zona II, Ing. José Martín, adelantó que la intención es continuar con múltiples intervenciones en la ciudad: “Estamos atendiendo reclamos e inconvenientes, mejorando la prestación con nuevas conexiones y reemplazos de cañerías que ya cumplieron su ciclo”.

Impacto en la comunidad

La renovación de este tramo de red cloacal permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de higiene, salubridad y medio ambiente de los usuarios de la zona, aportando además mayor seguridad en el funcionamiento del sistema.

