ASISTENCIA A PRODUCTORES LOCALES CON ENTREGA DE PASTURAS

La Secretaría Secretaría de Producción y Desarrollo Local, a cargo de Jessica Kloster, continúa con la entrega de pasturas a pequeños productores de la zona que se ven afectados por la falta de forraje.

En esta oportunidad, se realizó la entrega en el paraje Campo Florido, sumándose a la asistencia que días atrás se concretó en la delegación de El Asustado.

“Estamos llevando soluciones y asistencia inmediata a nuestros productores para que puedan sostener sus rodeos hasta la recuperación de las pasturas naturales. Es un paliativo, pero lo importante es que estamos acompañando”, destacó Kloster.

Además, subrayó que este apoyo fue posible gracias a las reservas generadas con la enrolladora municipal, que permitió almacenar pastura destinada a estos momentos de necesidad.

Estas acciones impulsadas desde la Municipalidad de Juan José Castelli representan un fuerte compromiso con el campo y con cada familia productora, reafirmando el acompañamiento del municipio en tiempos de dificultades y la decisión de trabajar juntos por la recuperación de la producción local.

