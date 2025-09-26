RESISTENCIA: EL GOBERNADOR ZDERO HABILITÓ LAS REFACCIONES DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL N°1

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, habilitaron este viernes la inauguración de la primera etapa de las obras de refacción integral en la Residencia Estudiantil N°1 de Resistencia. El complejo, que estaba en estado de abandono, recupera su objetivo original de albergar a estudiantes del interior provincial que llegan a la capital para cursar sus estudios universitarios.

En esta primera etapa se habilitó un bloque de nueve departamentos con capacidad para 36 jóvenes. La obra fue financiada íntegramente con fondos provinciales. “Estamos volcando los recursos en la educación pública, que es la gran igualadora de oportunidades. Con esta obra estamos tendiendo una mano a quienes vienen del interior profundo a estudiar”, destacó primer mandatario provincial, confirmando además que se avanzará en un segundo bloque.

El gobernador también estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, y el rector de la UNNE, Omar Larroza.

”Invertir en educación para igualar oportunidades”

El ministro Domínguez subrayó que la inversión en educación no se limita a los establecimientos escolares: “También debemos garantizar condiciones dignas para que los hijos de trabajadores del interior tengan un lugar donde vivir mientras cursan en la capital”.

Por su parte, el rector Larroza agradeció la gestión provincial y destacó que “en esta crisis que atraviesa la universidad pública, uno de los problemas más importantes es el habitacional. Por eso celebramos esta obra: el sistema universitario es la única herramienta real de progreso social”.

Requisitos e inscripción

El coordinador de la residencia, Rodrigo Castillo, informó que los departamentos estarán disponibles a partir del próximo ciclo lectivo. La inscripción abrirá en noviembre, a través del sitio web del Ministerio de Educación. Podrán postularse estudiantes del interior provincial. Los beneficiarios no abonarán alquiler, sino que como única contraprestación deberán sostener su rendimiento académico.

