FUERTE ESPERANZA CELEBRÓ SUS 47 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, participó de las celebraciones por el 47° aniversario de la ciudad de Fuerte Esperanza, una pujante comunidad en el corazón del Impenetrable chaqueño.

El festejo contó con un gran acompañamiento de intendentes de distintas localidades: Sergio Dolche (Las Garcitas), Marcela Duarte (Tres Isletas), “Chano” Acosta (Ciervo Petiso), Jorge Monzón (El Sauzalito), además del diputado provincial Rodrigo Campos. Las celebraciones se desarrollaron en el Polideportivo Municipal con una gran concurrencia de vecinos.

En su discurso, la intendenta anfitriona dio la bienvenida a todos los presentes, agradeciendo la visita de autoridades y el acompañamiento de la comunidad. Fue una mañana cargada de emociones y sentimientos, en la que alumnos de la escuela local sorprendieron con un trabajo de investigación y una reseña histórica sobre el nacimiento de la ciudad con un emotivo mensajes de hijos de esta localidad.

La intendenta agradeció a Fuerte Esperanza por haberla recibido y cobijado con los brazos abiertos, y destacó el honor y la responsabilidad de conducir hoy los destinos de esta querida localidad.

Por su parte, el intendente Pío Sander celebró junto a la comunidad este aniversario, recordó los inicios de la ciudad y valoró profundamente el esfuerzo y el trabajo que la convirtieron en la pujante realidad que es hoy. Asimismo, evocó con emoción la figura del exintendente Walter “Bulinki” Correa, con quien recorrió los caminos de la zona, primero unidos por el trabajo y luego también por la política.

Finalmente, Sander expresó su deseo de que Fuerte Esperanza siga creciendo con unidad, compromiso y sueños compartidos, convencido de que el futuro del Impenetrable chaqueño se construye con la fuerza de su gente, que día a día transforma la historia de este rincón tan querido de la provincia.

Relacionado