Vie. Sep 26th, 2025

OBRAS PÚBLICAS AVANZA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES PARA UNA NUEVA ESCULTURA

By Redaccion 40 minutos ago

Las obras de la Bienal de Esculturas quedan en el castelli , gracias al impulso de la Asociación Amigos del Arte, la ciudad continúa sumando obras que se convierten en patrimonio cultural de todos los castellenses.
Desde la Secretaría de Obras Públicas se avanza en la construcción de las bases que darán lugar al emplazamiento de una nueva escultura, fortaleciendo este movimiento cultural que enriquece el espacio público y reafirma la identidad de la comunidad.

