EL HOGAR TERESA DE CALCUTA CELEBRÓ SUS 10 AÑOS DE VIDA

El Hogar Teresa de Calcuta, una institución que desde hace una década brinda contención, acompañamiento y asistencia a quienes vienen a la localidad por cuestiones de salud y a quienes acompañan a los pacientes que vienen al hospital del Bicentenario de Castelli, celebró su 10° aniversario con un emotivo acto organizado por la Comisión del Hogar.

Solange Sander Del evento participaron el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Desarrollo Social Javier Bender, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, así como también autoridades provinciales, entre ellas la Directora de Fortalecimiento integral de la familia Analia Velasquez y el subsecretario Fernando Samudio.

En sus palabras, Samudio destacó que “no podría llevar un nombre mejor, por la historia y la enseñanza que nos ha dejado Teresa de Calcuta. Este es un espacio de contención, pero sobre todo un lugar donde se brinda cobijo y un plato de comida a quienes más lo necesitan. Hoy tenemos un objetivo común: avanzar hacia la creación de un nuevo dispositivo, porque Castelli crece y la demanda aumenta. Sabemos que se necesita, y vamos a lograrlo trabajando juntos”.

Por su parte, el intendente Pío Sander expresó: “Para Castelli y para toda la región este hogar es fundamental, no solo por la función que cumple, sino porque surge en circunstancias que lo hicieron imprescindible. Ha generado muchas expectativas y representa un esfuerzo conjunto para sostenerlo como un verdadero servicio a la comunidad. Aquí hay un gran equipo humano que ha conformado una unidad de trabajo ejemplar, y nuestro compromiso es seguir acompañando para que cumpla plenamente su función social”.

Durante el acto también se recordó a Leticia Rach, quien trabajó durante muchos años en la institución, dejando una huella imborrable con su compromiso y entrega.

El aniversario fue una oportunidad para renovar el compromiso de continuar fortaleciendo el Hogar, sumando políticas de Estado y nuevos dispositivos que permitan dar respuesta a las necesidades de las familias, garantizando que este espacio siga siendo un lugar de esperanza, solidaridad y encuentro.

