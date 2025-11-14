Vie. Nov 14th, 2025

SALUD ALERTA POR CURSOS NO AUTORIZADOS, PUBLICADOS EN REDES

El Ministerio de Salud advierte sobre la circulación de publicaciones en redes sociales que promocionan cursos virtuales de formación profesional sin validación oficial.

Se recomienda, antes de inscribirse o realizar cualquier pago, verificar la legitimidad de las capacitaciones con la Dirección de Fiscalización Sanitaria, para asegurarse de que cuenten con la autorización correspondiente y evitar posibles estafas.

