SALUD ALERTA POR CURSOS NO AUTORIZADOS, PUBLICADOS EN REDES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Ministerio de Salud advierte sobre la circulación de publicaciones en redes sociales que promocionan cursos virtuales de formación profesional sin validación oficial.
Se recomienda, antes de inscribirse o realizar cualquier pago, verificar la legitimidad de las capacitaciones con la Dirección de Fiscalización Sanitaria, para asegurarse de que cuenten con la autorización correspondiente y evitar posibles estafas.