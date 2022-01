SALTA: “EL GENOCIDIO QUE OCULTAN, PAMELA FUE ASESINADA Y ENTERRADA EN UN CAJON DE MANZANA”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Nuevamente vemos en los medios el horror que viven los pueblos originarios salteños, el GENOCIDIO continua, DICE uno de los dirigentes WICHI del departamento de Rivadavia, “nadie nos atiende, estamos a las buena de DIOS, en Santa Victoria Este tenemos un intendente WICHI por primera vez, que tiene que golpear 200 puertas en la provincia para que le den una asistencia social, todos los días mueren ancianos, niños, de hambre , de sed o hincado, de todas maneras son asesinados, en estos departamentos hay diputados, senadores, que piden el voto a los pueblos originarios, pero una vez que llegan se olvidan de cada votante, se olvidan de los pueblos originarios”.

El ultimo lamentable hecho fue el asesinato de PAMELA la niña de 12 años, abusada y asesinada, luego de todos los tramites le entregaron el cuerpo a sus familiares en un ataúd de madera de cajones de manzana, fue velada debajo de un plástico, sepultada en la madre tierra en el cementerio de la comunidad, no recibieron el acompañamiento del gobierno, no económico, ni de profesionales, las comunidades continúan a la buena de DIOS, SALTA LA LINDA solo para un sector muy allegado al gobierno de turno, el resto no existe.-

El DIA MÁS TRISTE PARA EL PUEBLO ORIGINARIO SALTEÑO

Así lo publicaban los medios Salteños “UN DIA TRISTE el funeral de Pamela, la niña Wichi asesinada de la comunidad indígena Misión, Kilómetro 2, ubicada en el departamento Rivadavia, en el noreste de la provincia de Salta. El dolor de su familia, el desconsuelo de los más jóvenes y el ausentismo del estado, así fue la dolorosa despedida”.

“La DESIDIA DEL ESTADO NOS DUELE… INDIGNA.. LA AYUDA JAMAS LLEGA A QUIENES REALMENTE NECESITAN…!! Las Miles de secretaría de igualdad de género brillan por su ausencia, igualdad de derechos? Dónde? No veo a nadie exigir justicia?

