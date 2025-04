SALIÓ A BAILAR CON SUS AMIGAS Y FUE ENCONTRADA MUERTA EN UN HOTEL: LOS ENIGMAS EN EL CASO DE DEBANHI ESCOBAR

Debanhi Escobar salió de su casa en la noche del 8 de abril de 2022 para ir a una fiesta con sus amigas en la ciudad mexicana de Nueva León. Luego de una discusión, las jóvenes se separaron y volvieron a sus casas. Sin embargo, Escobar nunca lo hizo y la última imagen que se conoce fue captada cerca de una ruta conocida como “la carretera de la muerte”.

Los padres de la chica de 18 años denunciaron la desaparición y su foto apareció en todos los medios de comunicación de ese país. Después de 13 días, su cuerpo fue encontrado en el depósito de agua de un hotel que estaba ubicado cerca del lugar donde se la vio por última vez.

La investigación estuvo atravesada de diversas irregularidades y contradicciones que pusieron en duda la confianza de la sociedad mexicana en la Justicia.

Hoy, a más de tres años del crimen, no hay detenidos ni avances significativos en la causa.

La cronología de los hechos

Escobar nació el 4 de septiembre de 2003 en la ciudad de Monterrey, en México, y fue la hija adoptiva de Mario Escobar y Dolores Bazaldúa. Al momento de su desaparición, tenía 18 años y estudiaba derecho en la Universidad Autónoma de Nueva León.

El 8 de abril de 2022, la joven decidió asistir a una fiesta en la localidad de Escobedo con dos chicas, Saraí, que conocía desde hace cuatro meses; y con Ivonne, a quien vio por primera vez esa misma noche, ya que era compañera de trabajo de Saraí.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril de 2022. (Foto: El Heraldo).

Esa noche, las jóvenes fueron a varias fiestas hasta que se quedaron en una reunión en la Quinta el Diamante, ubicada en la calle Numancia.

Durante la madrugada, las chicas mantuvieron una fuerte discusión porque Escobar estaba borracha y tuvo un breve enfrentamiento con algunos de los invitados del lugar. Por esta razón, Ivonne contactó a un conductor de confianza de una aplicación de viajes para que la llevara a su casa.

Alrededor de las 4:00, el chofer Juan David Cuéllar pasó a buscar a Escobar, pero poco después, por pedido de ella, la dejó en la ruta de Monterrey – Nuevo Laredo, conocida como “la carretera de la muerte”, ya que es una zona que tiene una alta incidencia de desapariciones de personas.

Cuéllar le sacó una foto a Escobar para enviársela a sus amigas, donde se la ve parada al costado del asfalto. “Vengan por ella porque se nota que está grave”, se escucha decir al conductor en un audio que le envió a Ivonne. Sin embargo, la joven le respondió que “no sabían qué hacer”.

La última foto de Debanhi Escobar con vida. (Foto: El País).

Lo que pasó en los minutos siguientes fue parcialmente reconstruido por la fiscalía a partir del registro de las cámaras de seguridad de la zona.

Cerca de las 4:30, ella empezó a deambular en la zona donde la habían dejado, hasta que comenzó a dirigirse a un hotel llamado Nueva Castilla. Allí, fue captada por dos cámaras: una que estaba dentro de un restaurante fuera de servicio al lado del alojamiento, por donde se la vio correr en los alrededores, y otra que estaba en la oficina de cobro del establecimiento, a la que entró corriendo. A pesar de ello, no se observó a nadie que la persiguiera.

Apenas 20 minutos después, otra cámara de videovigilancia la registró caminando hacia la zona de la cisterna, un depósito de agua que estaba protegido por un alambre de púas, cerca del restaurante que estaba sin servicio. Esa fue la última vez que se la vio.

Una investigación con irregularidades y contradicciones

El 10 de abril, Mario Escobar, el papá de la chica, denunció la desaparición de su hija y comenzó a difundir la búsqueda a través de redes sociales y medios de comunicación. De inmediato, la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León creó un equipo especializado para buscarla.

Dos días más tarde, el conductor que trasladó a Escobar fue detenido e interrogado por la fiscalía. Sin embargo, luego de aportar la foto de la chica y sin demostrar signos de culpabilidad, fue liberado. Entre el 17 y 18 de abril, las autoridades avanzaron en la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y hubo distintos rastrillajes cerca del hotel. Para este momento, ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos mexicanos (5 mil dólares aproximadamente), a quien aporte información sobre el paradero de la chica.

El 21 de ese mismo mes, los policías encontraron un cuerpo dentro del depósito de agua del hotel Nueva Castilla. Al día siguiente, la fiscalía anunció que era de ella.

El hotel Nueva Castilla en Nueva León, lugar donde se encontró el cuerpo de Debanhi Escobar. (Foto: El País).

Mario Escobar cuestionó a los investigadores, ya que el cadáver de su hija fue encontrado en el mismo lugar donde supuestamente buscaron durante 13 días. El hombre no solo los acusó de negligencia, sino de haber plantado el cuerpo.

El informe preliminar de la autopsia estableció que la causa de muerte de la víctima fue por una contusión profunda en el cráneo, y se deslizó la posibilidad de que fue un accidente.

En este escenario, la familia de la joven empezó una investigación por su cuenta, ya que desconfiaban de la versión de la fiscalía. El 22 de abril hicieron un reclamo para una segunda autopsia y las autoridades recaratularon el caso como “femicidio”.

El 13 de mayo, dieron a conocer que el segundo informe planteó que la causa de muerte de Escobar fue provocada por “golpes severos en la cabeza causados por un agente mecánico contundente”, y que su cuerpo presentaba signos de violencia sexual. Esta información argumentaba que la víctima había sido asesinada.

El cuerpo de Debanhi Escobar fue sometido a tres autopsias. (Foto: El País).

El cadáver de Escobar fue exhumado el 1 de julio de 2022 para una tercera autopsia. Los resultados señalaron que la causa de muerte fue por “asfixia por sofocación”, y descartaron indicios de un ataque sexual.

Las únicas imputadas

El 9 de enero de 2023, dos exempleadas del hotel Nueva Castilla fueron imputadas por el delito de “falsedad de declaraciones y encubrimiento en la investigación” del caso. Sin embargo, ambas permanecen en libertad con algunas restricciones hasta el juicio.

Las acusadas son Ana Luisa N., exgerente del alojamiento, y Elida Yurith N., que se desempeñaba como mucama. Un juez anunció que reunió las pruebas necesarias para procesarlas por encubrimiento y falso testimonio.

A tres años del crimen de Debanhi Escobar, aún no hay detenidos ni avances significativos en la causa. (Foto: Reuters/Daniel Becerril).

Este es el único avance que tuvo la causa sobre la muerte de la joven de 18 años. Hoy, a más de tres años del crimen, sus padres aseguraron que están dispuestos a acudir a organizaciones internacionales si la Justicia mexicana no logra resolver el caso.

“Traemos mucho coraje, mucha frustración porque no ha habido avances, estoy a punto de decir muchas cosas, pero tengo que esperar, le sigo dando la oportunidad a las autoridades”, dijo Mario Escobar este lunes 21 de abril, en el aniversario del hallazgo del cuerpo de su hija. Y cerró: “No va a quedar impune, no vamos a descansar”.