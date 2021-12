SÁENZ PEÑA: ROBAN A CAMIONEROS BRASILEÑOS, TURISTAS TUCUMANOS HUYEN ASUSTADOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

«Los camioneros brasileños andan siempre en caravana y estaban almorzando en mi comedor, también estaba un contingente de 30 turistas tucumanos que cruzaban viajando por Sáenz Peña, quienes de paso y después de comer querían ir un rato al Zoológico. De repente se armó el desbande de gente porque les pegaron el grito a los camioneros que delincuentes les estaban desvalijando los camiones. Como consecuencia de eso los turistas no fueron al Zoológico y subieron a la combi, prácticamente salieron huyendo asustados y prometieron no volver a parar en Sáenz Peña. Ya no se puede más de tantos robos y asaltos que hay en esta zona. Vengo advirtiendo hace bastante tiempo que me voy a quedar sin clientes y tendré que cerrar mi negocio. Hablé con los máximos jefes policiales, fiscales, etc. Pero sigue el festival de robos, asaltos y desvalijamientos a la gente que se detiene en los negocios de la rotonda. Y lo peor es que nadie hace nada. Vos llamás a la Policía y te dicen que sin orden del Fiscal ellos no pueden actuar. Esta situación es muy triste y lamentable para nuestra ciudad», disparó ofuscado el empresario gastronómico Freddy Torres, dueño del tradicional comedor «El Faro» ubicado en una de las estaciones de servicio de la Rotonda de acceso a nuestra ciudad.