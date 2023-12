SÁENZ PEÑA: FAMILIARES DEL PROFESOR DENUNCIADO POR SUPUESTO ABUSO Y DE LA PRESUNTA VÍCTIMA MARCHARON PARA PEDIR JUSTICIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este lunes se realizó una marcha en la ciudad de Sáenz Peña donde los convocados pidieron justicia y esclarecimiento por la denuncia por supuesto abuso sexual contra un menor de 6 años.

La movilización se congregó en la Plaza Central de la ciudad termal y se trasladó hasta el edificio de la fiscalía ubicada en la calle 9, entre 8 y 10. De la marcha participaron tanto los familiares del detenido como de la presunta víctima.

«Estamos reunidos, dos familias para pedir Justicia, por una nena que presuntamente fue abusada y por un inocente que hoy está privado de su libertad acusado por ese supuesto abuso«, relataron los familiares del hombre detenido.

La pareja del profesor de educación física detenido por esta causa participó de la marcha junto a familiares de la menor y dijo que lo único que quieren es pedir justicia. «Mi pareja fue acusada injustamente. Nosotros queremos justicia por eso, él no tiene una hijastra, él tiene una hija«, remarcó la mujer.

Y agregó: «Nosotros estábamos disfrutando del mejor momento de nuestras vidas, como es la llegada de nuestra primera hija. El jueves teníamos que estar festejando su primer añito y no pudimos hacerlo«.

En esa línea, agregó: «Todas las personas que lo conocen (a su pareja) saben que él es incapaz de hacer eso, acá cayó injustamente. Por eso tenemos el apoyo de toda la gente que lo conoce. Hay gente que no pudo estar acá, pero tenemos muchos mensajes de apoyo porque saben la clase de persona que él es, de la familia que viene».

«Toda esta situación nos cayó como un balde de agua fría porque, nosotros teníamos una vida tranquila, feliz, disfrutando de nuestra primera hija. Y nos viene a pasar esto, es todo tan injusto», manifestó.

Los padres del hombre detenido por presunto abuso sexual también hablaron con Diario Chaco y señalaron que «hay una familia sufriendo«.

«Él no es lo que están diciendo, nunca haría una cosa así«, dijo el papá del acusado y añadió: «Somos una familia de valores. Él no hizo eso. Por favor, piensen en lo que están haciendo. Están privando de su libertad, de poder disfrutar de la bebé que tiene. No pueden hacer eso con una persona inocente. Por favor pido justicia para mi hijo».

A la vez, le pidieron al fiscal que «actúe con profesionalismo» porque «no hay pruebas de nada». «Hay una mamá sufriendo, hay familias sufriendo atrás por un inocente. Esa mamá que hace meses no la ve a su nena«, mencionó el papá del hombre.

En ese marco, acusaron a la familia del padre de la menor de armar toda esta causa. «Lo único que quiere esa mujer, y no le importa nada, si tiene que hacer lo que sea, ella dijo que iba a hacer de todo para sacarle la nena a esa mamá. Esa abuela solamente quiere sacarle la nena a la madre», insistieron.

