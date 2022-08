SÁENZ PEÑA: BATALLA CAMPAL EN UN PARTIDO DE FÚTBOL DEJÓ A UN ARQUERO CON TRAUMATISMO DE CRÁNEO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Un lamentable episodio ocurrido el fin de semana, en el marco de un partido de fútbol, dejó como saldo a un jugador internado y gravemente herido.

Cristian Albarracín, DT del equipo Rojinegro, en contacto con Diario Chaco comentó que «todo era una fiesta con un marco multitudinario como generalmente viene haciendo el Rojinegro, porque creo que somos los generadores de llenar la cancha porque nos trasladamos con los organizadores y lamentablemente lo que era una fiesta termina de la peor manera. Nos empañaron la fiesta«.

El equipo Rojinegro estaba jugando tiempo adicional contra «Los Falos del Mitre», iban ganando, logrando así el título de la Súper Liga de Oro de este año. «Cuando se estaba jugando tiempo adicional se armó un tumulto donde hubo agresiones, empujones y nuestro aquero fue agredido luego de caer al piso, una cosa de cobarde de parte de los rivales, todo ocurrió dentro de la cancha cerca del arco». El joven arquero tiene traumatismo facial y de cráneo y fue internado la noche del domingo después del partido.

NO PARTICIPARÁN MÁS DEL TORNEO

A raíz de este grave incidente que ocurrió en el Complejo Papa Francisco, los integrantes del equipo tomaron la decisión de no participar más en este torneo. «Esa es la decisión que tomamos con el grupo de trabajo porque los organizadores no te avalan, no te garantizan la seguridad, no contratan policías para un campeonato de estas características», señalaron.

El torneo es organizado por el Complejo Papa Francisco, del cual participan 62 equipos. «En el último torneo, el equipo Rojinegro es el que viene jugando todas las instancias decisivas y genera mucha expectativa y entusiasmo en la gente. Lastimosamente termina el partido de una forma que nadie quería, no pudimos festejar como lo merecíamos por la agresión que sufrió nuestro arquero», añadió a este medio el DT.

«Vamos a seguir trabajando, seguir entrando para afrontar otros compromisos pero lamentablemente hoy tomamos la decisión de no competir en este torneo», siguió Albarracín.

Por último, recordó el DT de los Rojinegro que en tres años que están compitiendo hicieron «historia en este futbol». «Somos super campeones, porque logramos en poco tiempo cuatro títulos, un subcampeonato y un tercer puesto, llevábamos 18 paridos sin perder. Es algo muy lindo pero llegó el momento de retirarnos, que se enfríe un poco la situación y tratar de mirar hacia adelante, mirar lo que viene y tratar de organízanos y jugar en la Liga Saenzpeñense».

