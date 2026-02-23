RUTAS NACIONALES: LAS GESTIONES DEL GOBERNADOR ZDERO TRAEN BUENAS NOTICIAS

El Gobierno nacional convocó a una nueva licitación para la privatización de rutas nacionales, entre ellas las rutas 11 y 16.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional convocó a una nueva Licitación Pública Nacional e Internacional correspondiente a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales S.A. La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía de la Nación Argentina mediante la Resolución 174/2026.

Entre los corredores incluidos en esta etapa se encuentran los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral y Noreste, que forman parte de una red estratégica para el desarrollo productivo y el transporte de mercancías. Asimismo, *se incorporan segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016, además de corredores de la región Centro y Mesopotámica de la red vial nacional.*

La iniciativa contempla la participación de operadores privados en la gestión de diversos tramos de la red vial federal, incluyendo tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario. El objetivo es optimizar la infraestructura existente y fortalecer la conectividad en distintos puntos del país.

La Secretaría de Transporte de la Nación Argentina tuvo a su cargo la propuesta de los tramos a concesionar, la verificación del estado actual de las rutas y la elaboración de la documentación licitatoria y contractual necesaria para avanzar con el proceso.

*En ese sentido, desde el gobierno provincial remarcaron que las gestiones realizadas por el gobernador Zdero dieron sus resultados ante las autoridades nacionales;* apuntan a impulsar obras y mejoras en rutas claves para la provincia, fundamentales para el transporte, la logística y la actividad económica regional.

