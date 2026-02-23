MIRTHA LEGRAND CUMPLE 99 AÑOS: LA GLAMOROSA VIDA DE UNA LEYENDA DE LA TELEVISION ARGENTINA

Sin embargo, el hito que cambiaría la TV argentina ocurrió el 3 de junio de 1968, cuando debutó con sus almuerzos en Canal 9. Mirtha recuerda con precisión absoluta aquel primer menú de pollo y el gesto protector de Tinayre: “El mozo me sirvió pata, y Daniel dijo: ‘No, no, sírvale pechuga, que a ella le gusta la pechuga’. Y a partir de ahí, me sentí cómoda, me sentí como en casa”.

Pese a su exigencia inicial cuando Alejandro Romay le anunció un rating de 12 puntos, el programa se volvió un éxito imbatible que atravesó proscripciones en la década del 70 y dificultades durante el gobierno de Alfonsín, regresando definitivamente a la pantalla nacional en 1989.

Una vigencia que rompe récords

En los últimos años, «La Chiqui» ha demostrado una resiliencia inquebrantable. Tras superar las pérdidas de su hijo Daniel, de su marido, y más recientemente de sus hermanos José y Goldie —a quien no pudo despedir debido al aislamiento por Covid-19—, la conductora retomó su lugar en la cabecera de la mesa en 2022.

Su impacto global fue reconocido por el libro Guinness, que la distinguió como la presentadora activa de mayor edad en el mundo. Entre sus múltiples galardones se destacan los Martín Fierro de Oro, Brillante y el reciente premio Leyenda (2025), además de doctorados honoris causa y distinciones internacionales como la Legión de Honor francesa. Hoy, a un paso del centenario, Mirtha Legrand sigue marcando la agenda cultural, demostrando que su mito, lejos de apagarse, se fortalece con cada emisión.