RURALES: SECUESTRARON CARNE FAENADA Y ARMAS

Los efectivos demoraron a un hombre mayor de edad y un adolescente, fueron puestos ante la justicia.

El procedimiento se dio cuando los efectivos del Departamento de Rural de Basail recorrían los parajes de la zona en prevención de ilícitos y contravenciones.

En uno de los caminos vecinales de la Humonía, demoraron a un hombre de 64 años y un joven de 15 años, que transportaban en su motocicleta más de 90 kilos de carne recientemente faenada sin medidas de bioseguridad. Explicaron que su patrona, que vivía a varios kilómetros de allí, había autorizado su traslado.

Los efectivos rurales se dirigieron hasta dicho lugar y constataron que la ciudadana autorizó dicha faena, incluso hallaron allí una mesa con cuchillos, sierras, un aire comprimido y una escopeta que habían utilizado. Se consultó con la fiscalía rural que dispuso el secuestro del producto cárneo por no ser apto para consumo, y el secuestro del arma de fuego.

Además el hombre mayor de edad fue notificado de su situación legal por Infracción al Artículo 189 ° Bis del Código Penal, y el adolescente entregado a su progenitor.

