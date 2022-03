RUMBO A LA DESPAPELIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: CAPITANICH FIRMÓ EL ÚLTIMO DECRETO EN PAPEL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

En el marco de la agenda digital que impulsa esta gestión de gobierno, el gobernador Jorge Capitanich rubricó este lunes el último Decreto en papel. “Hoy firmé el último decreto en papel. A partir de hoy, habrá una eliminación absoluta del papel y todos los trámites se realizarán a través de la vía digital”, destacó el mandatario provincial a través de sus redes sociales luego del acto protocolar realizado en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

De la actividad oficial, participaron además la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; la secretara general de la Gobernación, Noelia Canteros; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo; el fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein y Mariela Dolce, subsecretaria de Modernización del Estado, entre otros funcionarios.

La agenda digital fue uno de nuestros compromisos de campaña y “lo estamos haciendo realidad”, agregó Capitanich. Así, aseguró que objetivo del gobierno provincial “es facilitarle la vida a la gente”. “Por eso, a través de esta decisión de gobierno, pretendemos que este sistema sea más eficiente, más transparente. El objetivo es que la gente no tenga que hacer más filas, no tenga que esperar más trámites, que no tengan que hacer presentaciones burocráticas y que el sistema de información por parte del gobierno sea cada vez más claro y más transparente”, detalló el titular del Ejecutivo chaqueño.

Finalmente, agradeció al equipo de la Secretaría General y de gestión de gobierno que hicieron esto posible: “Entre todos estamos haciendo realidad nuestros compromisos”, cerró.

«Estamos cumpliendo la plataforma electoral del 2019»

“Pretendemos que para el 2023 esto sea una realidad, hoy dimos un gran paso y estoy convencido de que la plataforma electoral del 2019 se está cumpliendo de manera progresiva y paulatinamente», aseguró Capitanich.

Por último, el gobernador mencionó que se está haciendo «un gran esfuerzo» en materia de inversión para la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, ya que el Gobierno invierte más de 25 millones de dólares en función de este proceso. “Eso significa desde cableados, hasta computadoras y capacitaciones para ir generando las condiciones para que la ciudadanía pueda interactuar con el sistema de una manera contundente”, remarcó.

«Vamos a hacer una buena divulgación de cómo hacer los trámites y como ir generando las condiciones para la eliminación del papel. Y es importante remarcar que estamos trabajando en la historia electrónica de base digital para llegar a consultas electrónicas, es decir los turnos en los hospitales y centros de salud ya que la idea es facilitarle la vida a la gente”, reiteró.

«Respuestas rápidas y efectivas a la gente»

El ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, manifestó que se trata de «un acontecimiento histórico». “Es un avance fenomenal en materia del uso de la tecnología, en modernización del Estado y en despapelización”, dijo, y agregó: “esto es lo que el gobernador viene pregonando desde el inicio de su gestión por lo que es nuestro objetivo no sólo ser un gobierno digital, sino convertirnos en un gobierno inteligente, brindando mejores servicios al ciudadano, respuestas rápidas y efectivas».

Por su parte, la subsecretaria de Modernización del Estado, Mariela Dolce, destacó «la tarea de todas las jurisdicciones, que han apoyado esta decisión y han trabajado para que hoy tengamos más del 50 por ciento de los trámites en formato electrónico». «Vamos por la meta de que el día 2 de mayo, cumpliendo 2 años de su decreto, ya solamente se puedan iniciar los trámites en formato electrónico”, anticipó la funcionaria.

En tanto que el ministro Santiago Pérez Pons detalló que el Gobierno está invirtiendo «en nuevos equipos de sistemas, software, computadoras, salas seguras y nuevas redes de fibra óptica con el objeto de llegar a cada localidad para brindar mayor interacción del ciudadano, pero también para generar mayor celeridad y eficiencia en los trámites», «lo cual optimiza los recursos de la provincia y nos da mayor transparencia”, sostuvo el ministro.

