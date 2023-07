RIVER SE PREPARA PARA JUGAR CONTRA RACING

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El equipo de River Plate que conduce Martín Demichelis se prepara para los festejos de la coronación del campeonato que se realizarán el viernes, tras el partido ante Racing en el estadio Más Monumental por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



Con un fuerte entrenamiento físico con pelota en el River Camp de Ezeiza y con una rutina que se repetirá mañana en horario matutino, antes de la concentración en el estadio, el equipo campeón del fútbol argentino aún no tiene definida su formación titular.

Es que Demichelis debe decidir si le da rodaje a la base que descansó ante Rosario Central para que lleguen con fútbol al cruce por la Copa Libertadores frente a Inter de Porto Alegre, el martes 1 de agosto, o si descansarán para no correr riesgos.

Es que el partido ante Racing es para cumplir con el fixture, para mantener la racha de triunfos de local que lleva 13 partidos consecutivos. Y para la entrega de medallas y el trofeo en el final de la noche por parte de la AFA.

En caso de repetir la formación que salió campeón ante Estudiantes y que puede jugar ante Inter de Porto Alegre, el once sería con: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

De estos nombres, ante Central sólo jugó 24 minutos el lateral Enzo Díaz, mientras que tanto Casco como González Pírez tampoco habían jugado por la Copa Argentina ante Talleres el jueves de la semana pasada, en la derrota por 1-0.

Por su parte, solamente se movió de manera diferenciada Bruno Zuculini, quien está en el último mes de recuperación por la rotura de ligamentos de la rodilla derecha y se espera que vuelva a jugar en el mes de septiembre.

En cuanto a los refuerzos, Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori volvieron a trabajar a la par del resto pero no están habilitados a jugar contra Racing, ya que el libro de pases se abre el 31 de julio y podrán debutar recién en la fase de octavos de final de la Copa Libertadores.

Fuente: Télam

