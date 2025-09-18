REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON PASTORES EVANGÉLICOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander, junto a la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach y el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio, encabezó una reunión de coordinación para organizar un próximo Encuentro de Pastores Evangélicos de Pueblos Originarios de nuestra ciudad y de las seis comunidades rurales.

👉 El Consejo Pastoral de Iglesias, que representa a más de 50 iglesias, viene trabajando de manera articulada con el Municipio en las celebraciones de aniversarios y actividades de cada comunidad de fe.

El intendente Sander destacó que estas instituciones religiosas cuentan con el apoyo del Municipio, ya que cumplen un rol preponderante en la sociedad, funcionando como espacios de oración y contención para las familias originarias, a la vez que fortalecen su cultura y sus creencias.

Durante la reunión también se abordó la necesidad de contar con una sede propia para la Pastoral de Iglesias Evangélicas del Pueblo Originario, lo que permitirá consolidar su labor y proyección en la comunidad.

