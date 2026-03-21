RESISTENCIA POLICIAS DEMORARON A UN HOMBRE QUE TRASLADABA UNA IMAGEN RELIGIOSA

El ciudadano intentó darse a la fuga pero fue demorado.

En las primeras horas de este sábado, los agentes de la Comisaría Sexta Metropolitana demoraron a un hombre en el barrio San Cayetano, tras un procedimiento donde secuestraron una virgen que había sido sustraída de una Plazoleta ubicada por calle Carlos Gardel y Fray Machena del Barrio España.

El hecho ocurrió durante recorridas de prevención en la intersección de las calles Giachino y Malvinas Argentinas, donde el personal policial observó a un ciudadano que se desplazaba a pie y transportaba una virgen de yeso de aproximadamente un metro de altura.

Al advertir la presencia policial, abandonó la imagen religiosa e intentó darse a la fuga, pero fue demorado a los pocos metros.

El hombre de 29 años, que se encuentra en situación de calle, opuso resistencia a la demora e intentó agredir a los uniformados, por lo que fue necesario el uso de esposas de seguridad para su reducción.

Los agentes realizaron el secuestro de la imagen religiosa, la cual fue trasladada junto al involucrado a la comisaría.

Al consultar con el Equipo Fiscal en turno, dispuso el inicio de actuaciones al autor del hecho.

Por último, se realizó la entrega de la virgen previo reconocimiento a las personas que realizaron la denuncia del hecho.

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