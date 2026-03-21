FONTANA UNA MUJER FUE APREHENDIDA POR INTENTAR INGRESAR MARIHUANA OCULTA EN UN PAQUETE DE GALLETITAS

La misma fue a visitar a su pareja que se encuentra detenido.

En la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría Primera de Fontana aprehendieron a una joven de 18 años por Supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El hecho ocurrió en el sector de la guardia, en el horario de visitas de detenidos.

La mujer se presentó en la comisaría con el objetivo de ver a su pareja, un joven de 20 años, quien se encuentra alojado por una causa por “Supuesto Robo con Arma”, con intervención del Equipo Fiscal N° 4.

Durante el control de rutina, el personal procedió a requisar un paquete de galletitas que la joven llevaba consigo y al verificar, los agentes detectaron un envoltorio en la parte superior del paquete, lo cual, ante esa situación, y en presencia de un testigo, se decidió abrir el contenido del mismo.

En el interior observaron varios envoltorios de nylon que contenían una sustancia de color marrón. De inmediato se solicitó la presencia del personal de drogas, quienes revisaron y como resultado, detectaron un total de 14 envoltorios que, tras ser sometidos a la prueba de campo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 21 gramos.

Consultado con la Fiscalía Antidrogas en turno N° 2, a cargo de la Dra. María Eugenia Arechavala Viola, se dispuso el secuestro de la sustancia y la aprehensión de la joven, en el marco de la causa por “Supuesta Infracción a la ley de Estupefacientes”.

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