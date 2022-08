RESISTENCIA: PERSONAL DE MAESTRANZA SE LLEVÓ MÁS DE 8 MILLONES DE PESOS CON LA POCEADA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Un empleado de maestranza pasó en la mañana de este miércoles por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo un premio superior a los 8 millones de pesos, al que se había hecho acreedor durante la edición de la Quiniela Poceada Chaqueña del sábado pasado. El ganador había registrado su jugada de la suerte en la Agencia 205 de María Patricia Maciel, ubicada en Necochea 297 de Resistencia. Se trató de una apuesta manual con los números 15, 22, 28, 45 y 94.

“Es una combinación que vengo siguiendo desde hace tiempo”, reveló el hombre de 64 años, quien llegó hasta las oficinas de Lotería Chaqueña en compañía de su esposa. “Esto es una emoción grande para toda la familia”, agregó el vecino resistenciano que se llevó así un pozo acumulado de 8.229.854 pesos.

“Recién el lunes fui a la Agencia a controlar los números, pero hubo un problema: me olvidé el ticket en casa. Así que un llevé un extracto y a la noche me puse a revisar tranquilo. Cuando vi que estaban los cinco números no lo podía creer. Controlé varias veces y sí, había ganado yo. No pude dormir en toda la noche”, relató el feliz ganador.

Relacionado