RESISTENCIA DETUVIERON A UN JOVEN ACUSADO DE DAÑOS Y ROBO EN LOCALES CENTRICOS

Fue identificado mediante cámaras de seguridad tras dos hechos ocurridos en el trascurso de la semana del mes de agosto. Fue aprehendido por la División Delitos Contra la Propiedad.

Un joven de 24 años fue detenido este lunes por la mañana en Resistencia, acusado de haber cometido al menos dos hechos delictivos en locales comerciales de la zona céntrica.

El individuo fue registrado por cámaras de seguridad en un comercio en el pasado 3 de agosto, donde rompió la vidriera con aparentes fines de robo. Posteriormente, el 10 de agosto, volvió a ser captado por las cámaras de otro local, de donde sustrajo varios objetos.

Tras tareas investigativas y con la intervención de la División Delitos Contra la Propiedad, el sospechoso fue localizado y capturado. Ya se encuentra a disposición de la justicia en el marco de una causa por «supuestos daños» y «supuesto robo».

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto del personal policial y el uso de recursos tecnológicos para lograr su identificación y detención.

