EL NOBLE GESTO DE PAREDES CON EL NIÑO QUE LO ACOMPAÑÓ ANTES DEL CLÁSICO BOCA-RACING: «NO LO PODÍA CREER»

Tras el empate, Paredes dialogó con ESPN y valoró el rendimiento colectivo, aunque no ocultó la bronca por el resultado. “Seguramente creamos más también porque había más gente ofensiva. Sufrimos al principio del primer tiempo porque estaba muy solo en el medio y la gente estaba muy adelante, pero después nos acomodamos y creo que pudimos mejorar”, explicó.

El volante destacó la cantidad de situaciones generadas, pero también la falta de eficacia: “Hicimos figura al arquero de ellos (Facundo Cambeses). Más allá de los primeros minutos, hicimos un buen partido, creando muchas ocasiones, errando mucho. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando, levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene”.

Sobre la racha adversa del equipo, agregó: “Nos vamos con bronca, siempre. Más jugando en nuestra cancha, con nuestra gente, queremos ganar siempre. Queríamos salir de este momento y encontrar la victoria. Hicimos todo para poder tenerla y lamentablemente nos vamos con un sabor amargo”.