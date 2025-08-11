EL NOBLE GESTO DE PAREDES CON EL NIÑO QUE LO ACOMPAÑÓ ANTES DEL CLÁSICO BOCA-RACING: «NO LO PODÍA CREER»
El futbolista de la Selección Argentina y referente del Xeneize ingresó a la cancha con un niño que le hizo un regalo especial: todos los detalles.
Boca no pudo cortar la racha negativa y sumó su duodécimo partido sin victorias tras empatar 1-1 con Racing en un clásico que volvió a dejar a los hinchas con bronca. Sin embargo, fuera de la cancha hubo un momento que generó mucha emoción, protagonizado por Leandro Paredes y un joven hincha Xeneize que tuvo la oportunidad única de salir junto a los jugadores a la cancha.
El niño, entrevistado por TyC Sports, contó la felicidad que sentía por vivir ese instante irrepetible. “Hoy salgo con los jugadores y aguante Boca”, expresó con entusiasmo, y cuando le preguntaron con quién iba a estar, respondió: “A Paredes. Le voy a decir que haga goles, no sé”.
El pequeño también quiso darle un regalo al mediocampista y explicó: “Le voy a regalar unos caramelos. Para que los coma con De Paul. Y le compartan a Messi, ojalá”. Finalmente, cuando los jugadores hicieron la salida oficial, las cámaras captaron el encuentro entre el niño y Paredes, quien le dio la mano y se mostró cercano.
En un momento muy emotivo, el chico le entregó a Paredes un pequeño papel que el futbolista guardó cuidadosamente en sus medias para no perderlo. El joven, claramente emocionado, confesó: “Me puse a llorar cuando entré al estadio, porque vi el recibimiento de Boca y me puse a llorar”.
El gesto no quedó ahí: Paredes le dedicó unas palabras que el niño compartió con emoción. “Le di un abrazo y le dije que ponga huevo. Y me dijo que lo iba a dar todo para darnos orgullo a nosotros. Y nos dijo que sigamos creyendo en Boca que lo van a lograr”.
Tras el empate, Paredes dialogó con ESPN y valoró el rendimiento colectivo, aunque no ocultó la bronca por el resultado. “Seguramente creamos más también porque había más gente ofensiva. Sufrimos al principio del primer tiempo porque estaba muy solo en el medio y la gente estaba muy adelante, pero después nos acomodamos y creo que pudimos mejorar”, explicó.
El volante destacó la cantidad de situaciones generadas, pero también la falta de eficacia: “Hicimos figura al arquero de ellos (Facundo Cambeses). Más allá de los primeros minutos, hicimos un buen partido, creando muchas ocasiones, errando mucho. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando, levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene”.
Sobre la racha adversa del equipo, agregó: “Nos vamos con bronca, siempre. Más jugando en nuestra cancha, con nuestra gente, queremos ganar siempre. Queríamos salir de este momento y encontrar la victoria. Hicimos todo para poder tenerla y lamentablemente nos vamos con un sabor amargo”.