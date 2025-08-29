RESISTENCIA  DETUVIERON A UN HOMBRE Y UNA MUJER POR UN SUPUESTO ROBO A MANO ARMADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Segun la denuncia, los presuntos autores ingresaron a una vivienda, golpearon al dueño y sustrajeron dinero y pertenencias.

Este viernes, personal de la División Delitos Contra la Propiedad detuvieron a un hombre y a una mujer quienes serían los autores de un “Supuesto Robo a Mano Armada” en una vivienda de Resistencia. El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando un ciudadano fue sorprendido en su domicilio por tres personas, dos hombres y una mujer, que lo golpearon y se llevaron un celular, $20.000 en efectivo, prendas de vestir, un decodificador y una máquina de cortar cabello.

Tras la denuncia, los efectivos reunieron testimonios, revisaron cámaras de seguridad y lograron identificar a los presuntos autores, quienes ya contaban con antecedentes por hechos similares. Finalmente, hoy a las 11:30 fueron localizados en un domicilio del barrio San Valentín y quedaron detenidos. Dos cuchillos fueron incautados en el procedimiento.

Por disposición de la fiscalía, ambos fueron notificados de su aprehensión por “Supuesto Robo a Mano Armada y Lesiones”. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría Novena Metropolitana.

