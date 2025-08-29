 LAS BREÑAS EL GOBERNADOR ZDERO PRESIDIÓ LA APERTURA DE SOBRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EFP N°14 Y LA REFACCIÓN INTEGRAL DE LA EET N°5

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider; a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff y al intendente de Las Breñas, Omar Machuca, presidió la apertura de sobres de las licitaciones públicas para la construcción total de la Escuela de Formación Profesional (EFP) N° 14 “Prof. Jorge Alberto Trioni”y la refacción integral de la Escuela de Educación Técnica (EET) N°5 “Ingeniero Juan Col”, ambas de esta localidad.

Fue un día histórico para la comunidad de Las Breñas, así como para el resto de la provincia, ya que estas obras son muy esperadas y vienen a ratificar el compromiso asumido por esta gestión de reactivar la inversión en infraestructura escolar para garantizar calidad educativa. Serán financiadas a través del Programa 39 – Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica – del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) por una inversión total de $ 3.241.091.942.

”Tenemos que lograr es Chaco de oportunidades para todos”

En la oportunidad, el gobernador Zdero luego de abrir los sobres de las licitaciones en la EET N° 5, manifestó: “Muchas veces se habla del pasado, yo quiero hablar del presente y enfrentar el momento del ahora, siempre tratando de encontrar ese camino para que al Chaco y a los chaqueños nos vaya bien”, reafirmando con la responsabilidad que está gobernando.

A la vez que afirmó: “Lo que tenemos que lograr es un Chaco de oportunidades para todos, y eso, en gran medida, se da a través de una inversión en educación. La inversión tiene que ver con los recursos humanos que forman a nuestros chicos, en lo que queremos enseñar y marcar el rumbo donde queremos ir, y que nuestros edificios estén en condiciones para que se pueda dar el proceso de enseñar y aprender”.

El gobernador dijo que “estas obras van a garantizar edificios en condiciones para que los chicos puedan aprender y realizar sus formaciones profesionales”, precisando que “esta inversión de más de $3 mil millones para estas dos instituciones de la localidad, van a generar además de las condiciones específicas para la educación, la inversión local y para esta región”.

“Estamos convencidos de que la educación es un pilar fundamental para este tiempo. La educación técnica como también la profesional cumplen un rol trascendental , porque lo que hacemos es vincular la educación al mundo del trabajo con la incorporación de la tecnología”, sostuvo, recordando que la Provincia presentó el Plan Estratégico.

La Educación Técnica cumple un muy rol importante

La ministra Naidenoff agradeció las palabras “desde el corazón” del intendente Machuca, y de las directoras de la EET N° 5, María Alcaraz, y de la EFP N° 14, Mariana Tossutti, destacando que “hoy la Educación Técnica cumple un rol muy importante en el desarrollo del país” y “siempre ocupó un lugar, pero hoy hay que agregarle dos palabras: la solidaridad y los valores esenciales que hacen a las personas”.

Por lo que Naidenoff resaltó que las obras en estas dos escuelas que se concretarán, son muy anheladas hace mucho tiempo por sus comunidades que hicieron el esfuerzo, sin los recursos que van a tener hoy.

La ministra hizo hincapié en la enseñanza en lectura comprensiva para que los estudiantes puedan avanzar en sus trayectorias escolares y puedan forjar un futuro laboral exitoso. “La comprensión lectora, la lectura, la escritura en el Chaco debe ser un compromiso social, más allá de la política partidaria”, afirmó.

Por eso, aseguró que “Un Chaco que se sacrifica, un Chaco que trabaja, un Chaco que pretende darle salida laboral a los chicos es a lo que apunta este gobierno”, señalando que junto con el gobernador Zdero trazaron la política educativa para vincular la educación y el trabajo. “Armemos proyectos donde lo privado, lo público, lo social puedan contener a las escuelas, donde los chicos de la Educación Técnica puedan ser partícipes a través de convenios”, instó, poniendo de ejemplo al municipio de Las Palmas, donde las empresas apadrinan a escuelas, y se acercan para acompañar.

Por su parte, el intendente Omar Machuca agradeció al gobernador Zdero y expresó: “Necesitamos jóvenes que salgan preparados, y esta visión suya en la gestión de vincular a la educación con el trabajo, es algo que demanda la gente todos los días y que muchas veces nos pone en la realidad de que hay demanda laboral, pero no hay personal calificado que pueda acceder a lo que realmente los inversores o las empresas necesitan para desarrollar una fuente laboral”. Por lo que ratificó su compromiso y el de la comunidad breñense de trabajar “con vocación y profesionalidad”.

Obras licitadas

Además, durante este acto, se entregaron materiales para la EEP 130 de la localidad. Detalles de las licitaciones: La Licitación Pública N° 02/25 es para refacción integral del edificio de la EET N° 5, el cual se incendió en enero del 2022 y sufrió daños importantes, que beneficiará a una matrícula de 458 estudiantes y la Licitación Pública N° 03/25 para la sustitución de la EFP Nº 14, que tiene una matrícula de 435 alumnos.

Acompañaron este acto, la presidente de la Legislatura provincial, Carmen Delgado; el secretario de Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza; el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; el director de Educación Técnico Profesional, Damián Berger; el director de la Regional Educativa 8 A, Fabián Serrano, entre otros.

