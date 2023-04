RESISTENCIA DESPEJÓ MINIBASURALES REGISTRADOS SOBRE LA COLECTORA DE RUTA NACIONAL 11 Y ADVIERTE QUE FRECUENTEMENTE VUELVEN A SER GENERADOS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Municipio de Resistencia acudió nuevamente a la colectora de la ruta nacional 11, entre las avenidas Islas Malvinas y Alvear, para eliminar minibasurales generados por recurrentes infractores ambientales en zonas linderas al barrio España y alrededores, a pesar de contar con el servicio normalizado de recolección de residuos.

En esa zona, una cuadrilla municipal acompañó el trabajo de una minicargadora con un camión volcador para erradicar la basura que representaba un perjuicio al ambiente, a la salud, una negativa imagen en un ingreso a la capital chaqueña y riesgo de obstrucción en los conductos subterráneos de la zona.

El secretario de Servicios Públicos, Claudio Westtein, dijo que “vecinos inescrupulosos no entienden que hay que vivir de otra manera, que hay que mejorar el ambiente a través de los hábitos y que no se deben arrojar residuos es lugares indebidos. Venimos trabajando fuertemente en la erradicación de minibasurales, pero apenas limpiamos se vuelven a generar. Si bien este sector no es jurisdicción del Municipio, de igual manera lo dejamos en condiciones”.

“Por un lado notamos reclamos para la limpieza y por otro muchos de estos actores son los que arrojan la basura o le dan a un carro. De todas formas seguiremos poniendo el mayor de los esfuerzos”, concluyó Westtein.

Por su parte, el subsecretario de Emergencia, Defensa Civil y Red Social, Miguel Rolón, reiteró a la comunidad que está disponible la línea telefónica 3625162913 para denunciar y/o mostrar mediante imágenes las infracciones ambientales que se cometan. “Si no cambiamos los malos hábitos de arrojar basura generamos rechazo hacia todo tipo de inversiones” dijo en referencia a las hace poco inauguradas obras en la autovía de la ruta nacional 11.

